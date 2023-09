«Ντου» στο σπίτι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην κομητεία Βεντούρα στην Καλιφόρνια έκαναν αστυνομικοί, αφού οι θαυμαστές εξέφρασαν την ανησυχία τους για ένα βίντεο που ανέβασε στα social media στα οποία φαινόταν να χορεύει με μαχαίρια.

Πηγή που μίλησε στο NBC News δήλωσε πως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είναι μια χαρά και πως «Αυτό είναι υπερβολικό. Ηταν μία κίνηση ελευθερίας, όπως συνεχίζει να κάνει».

Αυτό επιβεβαίωσε και η δημοφιλής τραγουδίστρια σε νέα της ανάρτηση στο Instagram γράφοντας: «Ξέρω ότι τους τρόμαξα όλους με την τελευταία ανάρτηση, αλλά αυτά είναι ψεύτικα μαχαίρια που νοίκιασε η ομάδα μου από ένα κατάστημα στο Λος Άντζελες. Δεν είναι αληθινά μαχαίρια. Κανείς δεν χρειάζεται να ανησυχεί ή να καλεί την αστυνομία.

Προσπαθώ να μιμηθώ μια από τις αγαπημένες μου ερμηνεύτριες την Shakira, από μια παράσταση από την οποία εμπνεύστηκα. Στην υγειά των κακών κοριτσιών που δεν φοβόμαστε να ξεπεράσουμε τα όρια και να πάρουμε ρίσκα».

Σύμφωνα με το People, στις 24 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει η πολυαναμενόμενη αυτοβιογραφία της τραγουδίστριας με τίτλο «The Woman in Me».

