Μπρούκλιν Μπέκαμ: Δε θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου

Πιο τεταμένες από ποτέ φαίνεται πως είναι οι σχέσεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ, με τους διάσημους γονείς του, Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Μάλιστα, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, στις τελευταίες δημόσιες δηλώσεις του, ρίχνει λάδι στη φωτιά, λέγοντας ξεκάθαρα ότι δε θέλει να συμφιλιωθεί με την Βικτόρια και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο μεγαλύτερος γιος του διάσημου ζευγαριού, κατηγορεί τους γονείς του, ότι προσπαθούν να καταστρέψουν τη σχέση του με την σύζυγό του, τόσο πριν όσο και μετά το γάμο του.

«Η σύζυγός μου αντιμετωπίζεται συνεχώς με ασέβεια από την οικογένειά μου, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθήσαμε να ενωθούμε», έγραψε στο Instagram τη Δευτέρα (19/1/26).

Εδώ και μήνες κυκλοφορούσαν φήμες για διαμάχες μέσα στην οικογένεια. Το BBC επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του Sir David και της Lady Beckham για να ζητήσει το σχόλιό τους. Το ζευγάρι δεν έχει ποτέ αναγνωρίσει τη ρήξη.

Ο 26χρονος γιος του ωστόσο, λέει ότι είχε υποστεί «ατελείωτες επιθέσεις από τους γονείς μου, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια, οι οποίες στάλθηκαν στον Τύπο κατόπιν εντολής τους».

Κατηγόρησε τη μητέρα του, που είναι σχεδιάστρια μόδας, ότι ανέτρεψε τον γάμο του το 2022, μεταξύ άλλων ακυρώνοντας την κατασκευή του νυφικού της Νικόλα «την τελευταία στιγμή, παρά το πόσο ενθουσιασμένη ήταν να φορέσει το σχέδιό της, αναγκάζοντάς την να βρει επειγόντως ένα νέο νυφικό».

Την εποχή εκείνη, εμφανίστηκαν δημοσιεύματα ότι η 31χρονη Νικόλα είχε αρνηθεί να φορέσει ένα από τα σχέδια της Lady Beckham.

Αργότερα, η ίδια δήλωσε στην εφημερίδα Times ότι η πεθερά της είχε συνειδητοποιήσει ότι το ατελιέ της δεν θα προλάβαινε να το τελειώσει εγκαίρως, αρνούμενη τις φήμες για διαμάχη.

Κατηγόρησε επίσης τη μητέρα του ότι «έκλεψε» τον πρώτο τους χορό. «Μπροστά σε 500 καλεσμένους του γάμου, ο Μαρκ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα επρόκειτο να χορέψω ρομαντικά με τη σύζυγό μου, αλλά αντί για αυτό η μαμά μου περίμενε να χορέψει μαζί μου», έγραψε.

«Χόρεψε πολύ ανάρμοστα πάνω μου μπροστά σε όλους. Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα πιο άβολα ή ταπεινωμένος».

Στην ανάρτησή του, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ανέφερε επίσης ότι εκείνος και η σύζυγός του είχαν ταξιδέψει στο Λονδίνο για τα γενέθλια του Sir David, αλλά για μια εβδομάδα περίμεναν «στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους προσπαθώντας να προγραμματίσουν ποιοτικό χρόνο μαζί του».

Το ζευγάρι απουσίαζε από το πάρτι για τα 50α γενέθλια του Sir David τον Μάιο και δεν δημοσίευσε μηνύματα για τα γενέθλια στο διαδίκτυο, αναζωπυρώνοντας τις φήμες για διαμάχη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ, όταν ο πατέρας του τελικά συμφώνησε να τον συναντήσει, έβαλε ως προϋπόθεση ότι η σύζυγός του δεν θα ήταν παρούσα, κάτι που χαρακτήρισε ως «χαστούκι στο πρόσωπο», προσθέτοντας ότι η οικογένειά του αρνήθηκε να τον δει σε ένα επόμενο ταξίδι στο Λος Άντζελες.