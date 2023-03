Ο Μπρους Γουίλις έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την διάγνωσή του με άνοια και έδειξε ότι η νόσος έχει αφήσει τα σημάδια της πάνω στον άλλοτε σκληρό του Χόλιγουντ.

Ο Μπρους Γουίλις έκανε την πρώτη του δημόσια έξοδο. Πήγε για καφέα με δυο φίλους τους στην Σάντα Μόνικα. Οι παπαράτσι δεν άργησαν να εντοπίσουν και εκεί φάνηκε ότι τα σημάδια της άνοιας είναι εμφανή πια πάνω του.

Ο 67χρονος σταρ του Χόλιγουντ έδειχνε φανερά καταβεβλημένος από την άνοια και δεν θύμιζε σε τίποτα τον αγέρωχο σκληρό της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Ο Μπρους Γουίλις έδειξε μπερδεμένος όταν είδε τους παπαράτσι, που τον εντόπισαν να κατεβαίνει ένα πεζοδρόμιο και φαινόταν φανερά σαστισμένος, όπως ανέφερε η Daily Mail.

Οι φίλοι του «λειτούργησαν σαν ανθρώπινη ασπίδα και προσπάθησαν να τον κρύψουν όσο καλύτερα μπορούσαν», ανέφερε το βρετανικό το άρθρο. Ωστόσο, εκείνος δεν έδειχνε να έχει αντιληφθεί τι έκαναν.

Στην αρχή ο Μπρους Γουίλις προχώρησε μπροστά και μετά από δεύτερη προσπάθεια του ενός από τους δύο άνδρες που τον συνόδευαν, αποφάσισε να τον ακούσει και να κατευθυνθεί προς το αυτοκίνητο προκειμένου να αποχωρήσει από το σημείο.

Bruce Willis seen for the first time since his dementia diagnosis was revealed https://t.co/eEzgmmshZc pic.twitter.com/HZIxQLAa2b