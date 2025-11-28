Μπρους Γουίλις: H οικογένειά του θα δωρίσει τον εγκέφαλό του στην επιστήμη μετά τον θάνατό του

H ιστορία του Μπρους Γουίλις και η μάχη του με την μετωποκροταφική άνοια τα τελευταία χρόνια, έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση. Μέσα σε αυτή την επίπονη διαδρομή, η οικογένειά του παίρνει μια απόφαση γενναία και συγκινητική.

Σκοπεύει να δωρίσει τον εγκέφαλο του Μπρους Γουίλς στην επιστήμη μετά τον θάνατό του. Και αυτό από βαθιά πίστη ότι ο πόνος τους μπορεί να βοηθήσει κάποιον άλλον στο μέλλον, ότι ίσως μια νέα θεραπεία γεννηθεί από την δική τους απώλεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποκάλυψη έρχεται μέσα από το νέο βιβλίο της Έμα Χέμινγκ, της γυναίκας που βρίσκεται αδιάκοπα στο πλευρό του. Η ίδια, μητέρα, σύζυγος και πλέον ακτιβίστρια στην ενημέρωση γύρω από τη νόσο, περιγράφει με γενναιότητα τη δύσκολη καθημερινότητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Open Field (@openfieldbooks)

Παράλληλα, η Έμα Χέμινγκ μίλησε και για το πώς διαχειρίζονται την κατάσταση οι δύο μικρές κόρες του ζευγαριού, η 13χρονη Μπέιμπελ και η 11χρονη Έβελιν. Σε πρόσφατη συνέντευξη ανέφερε πως τα παιδιά είναι ενημερωμένα για τη νόσο του πατέρα τους, αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει συζήτηση για το αναπόφευκτο τέλος.

«Δεν είμαστε ακόμα εκεί», δήλωσε. «Αν με ρωτήσουν, θα τους απαντήσω με ειλικρίνεια. Προς το παρόν, όμως, ζούμε στο σήμερα – εκεί εστιάζουν κι εκείνες».