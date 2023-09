Ο βετεράνος της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν ανακοίνωσε χθες ότι αναβάλλει επ’ αόριστον οκτώ συναυλίες του που θα πραγματοποιούσε αυτό τον μήνα μαζί με το συγκρότημά του, E Street Band, επικαλούμενος την θεραπεία που λαμβάνει για πεπτικό έλκος.

Ο 73χρονος καλλιτέχνης δεσμεύτηκε να επαναπρογραμματίσει τις ακυρωθείσες εμφανίσεις του ξεκινώντας με αυτήν, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στο στάδιο JMA Wireless Dome στο Σίρακιουζ της Νέας Υόρκης αλλά και μια άλλη που δεν πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες στην Φιλαδέλφεια.

«Θα επιστρέψουμε για να πραγματοποιήσουμε αυτές τις εμφανίσεις και έπειτα μερικές ακόμη. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την στήριξή σας», έγραψε ο τραγουδοποιός στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ απευθυνόμενος στους θαυμαστές του.

Όσοι είχαν βγάλει ήδη εισιτήρια για τις συναυλίες του ενημερώθηκαν ότι θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις νέες ημερομηνίες.

Οι άλλες αναβληθείσες συναυλίες ήταν στις 9 Σεπτεμβρίου στην Βαλτιμόρη, στις 12 και στις 14 στο Πίτσμπουργκ, στις 16 στο Άνκασβιλ του Κονέκτικατ και στις 19 στο Άλμπανι της Νέας Υόρκης.

