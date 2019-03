Μυριέλλα Κουρεντή: Ξεκίνησε μαθήματα μουσικής – Δες το ιδιαίτερο μουσικό όργανο που επέλεξε [pic]

Η Μυριέλλα Κουρεντή αυτή τη σεζόν πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Χαμάμ Γυναικών» , γεγονός που την κάνει πολύ χαρούμενη. Η ξανθιά ηθοποιός είναι λάτρης των τεχνών και έτσι εκτός από το θέατρο ασχολείται έντονα με το χορό και τα τραγούδι. Εξάλλου, πριν αρκετά χρόνια μέσα από το «Just the two of us» κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση μαζί με τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Διαβάστε περισσότερα στο TLIFE