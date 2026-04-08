Νάνσυ Μπούκλη: «Έχω ερωτευτεί συνάδελφό μου και δεν του το έχω πει»

Δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και την Όλγα Λαφαζάνη παραχώρησε σήμερα (08.04.2026) η Νάνσυ Μπούκλη, η οποία μίλησε για τον έρωτα, αλλά και για τη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

«Ο έρωτας με τροφοδοτεί! Τον επιζητώ ακόμα και πλατωνικά», είπε αρχικά η Νάνσυ Μπουκλή.

Η ηθοποιός πρόσθεσε στη συνέχεια πώς έχει «ερωτευτεί συνάδελφό μου και δεν του το έχω πει. Δεν θα το ήθελα γιατί ένιωσα ότι υπάρχει μια χαρά μέσα μου, έτσι… όρεξης!

Πολλές φορές μου το χαλάει, αν κάτι προχωρήσει. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι ερωτευμένη με κάποιον, θέλω να βγω και ραντεβού μαζί του».

Κλείνοντας, η Νάνσυ Μπούκλη ανέφερε για την πετυχημένη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» πως «θα έρθουν δραματικές εξελίξεις».