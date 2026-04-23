Νατάσα Εξηνταβελώνη: Έχω βιώσει απώλειες σημαντικές στη ζωή μου παντός είδους και έχω ταρακουνηθεί

Για τη σχέση που διατηρεί με τον χρόνο αλλά και για την σκέψη να δημιουργήσει στο μέλλον τη δική της οικογένεια μίλησε, μεταξύ άλλων, η Νατάσα Εξηνταβελώνη στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Gala και την δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή αυτή την εβδομάδα.

Η Νατάσα Εξηνταβελώνη ανέφερε πως δεν σκέφτεται για την ώρα να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Βρίσκεται σε μια άκρως δημιουργική φάση και παραμένει επικεντρωμένη στα επαγγελματικά της.

Ο χρόνος που περνάει την προβληματίζει περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν. Στόχος της, όπως αναφέρει, είναι να «τιμάει» το δώρο της ζωής.

Σε απασχολεί ο χρόνος που περνάει, που μεγαλώνεις;

Τα τελευταία χρονάκια έχουν αρχίσει και γαργαλάνε λίγο πιο έντονα. Έχω βιώσει καταστάσεις και σε προσωπικό επίπεδο, κάποιες απώλειες σημαντικές στη ζωή μου, παντός είδους, εννοώ και θανάτους, και έχω ταρακουνηθεί.

Αντιλαμβάνομαι ότι η ζωή είναι σπουδαία και υπέροχη, οπότε καλό είναι να την τιμάμε. Επίσης, πιστεύω πολύ στην τέχνη μας και στα πράγματα που μπορεί να αλλάξει και να δυναμιτίσει, οπότε ακόμα και σε αυτό το επίπεδο θέλω να είμαι συνειδητή στο τι κάνω και στο τι επιλέγω.

Έχεις κάποιους στόχους που θα ήθελες να πετύχεις στην προσωπική σου ζωή; Να κάνεις τη δική σου οικογένεια, για παράδειγμα;

Όχι, αν και κατά καιρούς έχουν περάσει και αυτές οι μικροσκέψεις από το μυαλό μου. Έχω, για παράδειγμα, αναρωτηθεί μήπως θα έπρεπε να ξέρω τι πράγματα θέλω ή μήπως θα έπρεπε να έχω πετύχει τα πράγματα που ξέρω ότι θέλω. Όταν όμως το περιβάλλον σου είναι τόσο ασταθές και που τόσο απειλητικό, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουμε την τάση να γινόμαστε πιο συντηρητικοί για να μπορούμε να αντέξουμε τις εξωτερικές μεταβολές. Και εμένα μου έχει δημιουργηθεί αυτό ως ανάγκη, αλλά πολύ γρήγορα το σώμα μου και το μυαλό μου με πάνε σε μια άλλη κατεύθυνση.

Πιο επαναστατική;

Πιο δημιουργική θα πω. Δεν με νοιάζει να οδηγηθώ προς πιο αυστηρά συστήματα, σε μια πυρηνική οικογένεια για παράδειγμα, γιατί δεν θεωρώ ότι αυτά είναι τώρα η απάντηση στην πνευματική αναστάτωση που ζούμε. Η απάντηση είναι μέσα στον καθένα μας.