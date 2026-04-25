Νατάσσα Μποφίλιου: Έχει γίνει προσπάθεια για δολοφονία του χαρακτήρα μου, βιώνεις μία ασύλληπτη παράνοια

Η Νατάσσα Μποφίλιου παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», που μεταδόθηκαν το Σάββατο 25 Απριλίου και αναφέρθηκε στις κατά καιρούς επιθέσεις που έχει δεχτεί, με στόχο να δημιουργηθεί μια ψεύτικη εικόνα για την ίδια. Η ερμηνεύτρια ανέλυσε την κατάσταση και ανέφερε πως όλο αυτό οφείλεται στον θυμό και στον πόνο της κοινωνίας, εξαιτίας της δύσκολης εποχής που ζει ο κόσμος.

Η Νατάσσα Μποφίλιου προσπαθεί να παραμείνει επικεντρωμένη στα επαγγελματικά της. «Κλείνει τα αυτιά» και συνεχίζει στο δρόμο που έχει επιλέξει, συνεπής – όπως λέει – στις αξίες που πρεσβεύει από το ξεκίνημα της καριέρας της.

«Αρκετές φορές έχει γίνει προσπάθεια για δολοφονία του χαρακτήρα μου. Κάποιοι άνθρωποι έχουν έναν τρόπο που θέλουν να υπάρχεις. Όταν δεν υπάρχεις με τον τρόπο που θέλουν, συμβαίνει αυτό. Αλλά βλέπεις ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με ένα δημόσιο πρόσωπο. Βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι φωτογραφισμένος με μία ανθοδέσμη και πατάς τα σχόλια και βλέπεις και βιώνεις μία ασύλληπτη παράνοια. Είναι ένας συσσωρευμένος πόνος, ένας θυμός και ένα σκοτάδι μέσα σε μερικούς ανθρώπους, γιατί είναι δυστυχώς τόσο σκοτεινή και δύσκολη η ζωή που ζούμε» λέει η τραγουδίστρια.

Για την κριτική που μπορεί να δέχεται για τις απόψεις και τις θέσεις της, η τραγουδίστρια τόνισε πως περισσότερο την ενδιαφέρει να παραμένει πιστή στις αξίες της, παρά τα σχόλια που ακούει: «Όλα τα πράγματα που κάνουμε στη ζωή έχουν ένα κόστος. Θα μου ήταν μεγαλύτερο το κόστος αν δεν προσπαθούσα να είμαι εντάξει και καθαρή απέναντι στις αξίες που προσεβεύω εγώ ως άνθρωπος», είπε.

Όταν η Νατάσσα Μποφίλιου ρωτήθηκε εάν έχει μετανιώσει για κάποια ανάρτησή της που ίσως έχει παρεξηγηθεί λόγω του τρόπου που προβάλλει τον εαυτό της, απάντησε: «Παρότι δεν έχω κανέναν λόγο να εξηγώ ούτε πόσο κάνουν τα ρούχα μου, ούτε πόσο κάνουν τα ταξίδια μου, δεν έχω ακριβά γούστα γενικά. Πολλά πράγματα είναι και fake news και που είναι εντελώς ψεύτικα. Μπορεί κάποιος να πει ότι το φόρεμα που φόρεσα κάνει 3.000 ευρώ, εγώ να έχω αναρτήσει ότι έκανε 123 ευρώ και να συνεχίσει να λέγεται ότι έκανε 3.000».