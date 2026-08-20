Lifestyle

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Μπαλί

Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της στην Ινδονησία, με εικόνες από την εξωτική φύση και τις συναντήσεις της με μαϊμούδες
Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου
Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου (Φωτογραφία αρχείου: NDP Photo Agency)
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Στο Μπαλί επέλεξε να περάσει μέρος του φετινού Αυγούστου η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, με την ηθοποιό να μοιράζεται μέσα από τα social media εικόνες από το ταξίδι της στο νησί της Ινδονησίας.

Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την παραμονή της στο Μπαλί, με την ηθοποιό να καταγράφει στιγμές μέσα στη φύση αλλά και συναντήσεις με μαϊμούδες, ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του τοπίου.

Στις εικόνες που επέλεξε να μοιραστεί, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου εμφανίζεται να εξερευνά το φυσικό περιβάλλον του νησιού και να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές μακριά από την καθημερινότητα.

Ξεχωριστή θέση στην ανάρτηση έχουν τα στιγμιότυπα με τις μαϊμούδες, στα οποία η ίδια επέλεξε να δώσει χιουμοριστικό τόνο.

«Monkey business», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευσή της στο Instagram.

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