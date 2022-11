Στο πένθος βυθίστηκε η αμερικανική και παγκόσμια μουσική βιομηχανία, μετά την είδηση του θανάτου του 28χρονου ράπερ Takeoff, οποίος έπεσε νεκρός ύστερα από πυροβολισμούς στο Χιούστον.

Ο πασίγνωστος ράπερ Takeoff έφυγε από τη ζωή, έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκε σ’ ένα πάρτι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας ήταν σ’ ένα πάρτι και έπαιζε ζάρια. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, υπήρξε ένταση και κάποιος έβγαλε όπλο και τον σκότωσε! Η σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι.

Στην αρχή προσπάθησαν να τον μετακινήσουν, αλλά διαπίστωσαν εκείνη τη στιγμή ότι ήταν νεκρός. Η αστυνομία έκανε αρχικά αναφορά για έναν νεκρό, ωστόσο στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι υπήρξαν και δύο τραυματίες, οι οποίοι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

UPDATE: 2 other victims taken in private vehicles to hospitals.



Media partners: We are not releasing an identity of the deceased victim until his family is notified & ID verified by Harris County Institute of Forensic Sciences.



Any updates on the incident will be posted here. https://t.co/bbaad2z9My