Νένα Μεντή: «Έχασα τρία παιδιά από τοξόπλασμα, έφαγα κρέας από ταβέρνα που μάλλον το είχε γλύψει γάτα»

Μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Νένα Μεντή και αναφέρθηκε τόσο στη διαφορά ηλικία που έχει με τον σύντροφό της αλλά και τις τρεις εγκυμοσύνες που είχε στο παρελθόν, αλλά έχασε τα παιδιά από τοξόπλασμα.

Η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα πήγε ως καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids και μίλησε για όλα. Μεταξύ άλλων, η Νένα Μεντή αναφέρθηκε και στην Άννα Παναγιωτοπούλου αλλά και στην ταινία «Ευτυχία» που αρνήθηκε να πρωταγωνιστήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο σύντροφός μου είναι 9 χρόνια μικρότερός μου. Αλλά δεν μου φαινόταν ποτέ η ηλικία μου, τις “Τρεις χάριτες” τις έκανα 45 χρονών και το “Δις εξαρμαρτίν” 50», είπε, προσθέτοντας ότι δεν έχει κάνει ποτέ σχέσεις φιλικές με “αυλές”, αλλά έκανε παρέα με πραγματικούς φίλους.

Μιλώντας για την Άννα Παναγιωτοπούλου, αποκάλυψε ότι ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος και δεν είχε καμία σχέση με αυτό που φαινόταν στις σειρές και στο θεατρικό σανίδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με την Άννα Παναγιωτοπούλου δεν ταιριάζαμε ως άνθρωποι, αλλά στη δουλειά είμασταν εντάξει, τα βρίσκαμε πολύ καλά. Είχαμε πολύ καλή χημεία, τα βρίσκαμε πολύ καλά. Είχε ωραία στοιχεία η Άννα. Δύσκολος άνθρωπος, πολύ διαφορετικός από μένα. Με μια σκοτεινιά έτσι. Δεν ήταν αυτό που φαινόταν η Άννα, με πολλά θέματα ανοιχτά στη ζωή της. Πώς να το πω… αυτή η γυναίκα που την έβλεπες εκεί πάνω με αυτό το τρελό χιούμορ και τα λοιπά. Ήταν μάλλον σκοτεινή περίπτωση. Δεν ήταν εξωστρεφής άνθρωπος.

Και να πάθει αυτό το πράγμα με το μυαλό, ρε παιδιά, τη χειρότερη αρρώστια. Ήταν εντάξει άνθρωπος. Μπορεί να μην το ακούτε αρκετό, αλλά για μας στο θέατρο και τους παλιότερους ηθοποιούς, που δεν είναι τα τελευταία χρόνια που μας έφτιαξε η τηλεόραση, γιατί εγώ είχα 25 χρόνια στο θέατρο πριν παίξω. Να είσαι εντάξει άνθρωπος. Αυτό αξίζει», δήλωσε η Νένα Μεντή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις εγκυμοσύνης που είχε πριν αποκτήσει την κόρη της.

«Έμεινα έγκυος. Ήμουν 37 ετών που τότε ήταν κρίσιμη ηλικία, πήγαινε προς το απαγορευτικό. Έχασα τρία παιδιά από τοξόπλασμα. Από ταβέρνα, έφαγα κρέας που μάλλον το είχε γλύψει γάτα. Άμα αρχίσεις να θες το παιδί, σου στοιχίζει αρκετά. Επειδή είμαι γερό σκαρί, στο τέταρτο παιδί, έκανα καλλιέργεια και έφυγε το τοξόπλασμα. Ήρθε η κοράκλα μου», εξομολογήθηκε.

Επίσης, η Νένα Μεντή αναφέρθηκε στην ταινία «Ευτυχία» του Άγγελου Φραντζή, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, δηλώνοντας ότι αρνήθηκε τον ρόλο που της πρότειναν.

«Μια ιστορία θλιβερή και κουτή, Πήραν τα δικαιώματα από το έργο του Ζούλια και το έκαναν τι; Το έργο που παίξαμε εμείς και αγαπάμε είναι του Ζούλια με εμένα. Ποιος να το κάνει τι;

Σε εμένα ήρθαν πρώτοι και μου πρότειναν τον ρόλο. Μου έστειλαν το σενάριο… Ας μη μιλήσω, θα λένε ότι ζηλεύω. Είπα “ευχαριστώ, δεν θα πάρω”», είπε χαρακτηριστικά.