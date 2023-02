Long Way to Go τιτλοφορείται το νέο τραγούδι του ράπερ Lil Keed, που κυκλοφόρησε λίγους μήνες μετά τον θάνατό του.

Ο ράπερ Raqhid Jevon Render, όπως ήταν το πραγματικό όνομά του, έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 24 ετών. Είχε συνεργαστεί με μεγάλα μουσικά ονόματα όπως ο Young Thug και ο Travis Scott.

«Λίγο πριν πεθάνει, ο Keed δούλευε σκληρά για το πολυαναμενόμενο επόμενο άλμπουμ του, το «Keed Talk to ‘Em 2».

Όσο σπουδαίος πατέρας, γιος και φίλος ήταν, άλλο τόσο ήταν και ένας καλλιτέχνης που (χάρη σε πολλούς από εσάς) έζησε και συνεχίζει να ζει μέσα από τη μουσική του.

Αυτό το τραγούδι έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και όπως θα δείτε εκφράζει πολλές πτυχές του “ταξιδιού” του στη γη», ανέφερε η μητέρα του σε δήλωση της, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού.

Ο Lil Keed γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1998 σε μια γειτονιά της Ατλάντα.

Περιέγραψε τον ταραχώδη τρόπο που μεγάλωσε εκεί, περιτριγυρισμένος από τη φτώχεια, τα ναρκωτικά και τη βία στo δεύτερο άλμπουμ του «Trapped on Cleveland».