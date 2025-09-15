Νεσχάν Μουλαζίμ για οστεοπόρωση εγκυμοσύνης: «Στο σπίτι περπατάω με πι, φοβόμαστε μη σπάσουν κάποια άκρα μου»

Σε λίγες εβδομάδες, η Νεσχάν Μουλαζίμ θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της μωράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Στέλιο Πολογεώργη, ωστόσο εδώ και αρκετό καιρό βρίσκεται αντιμέτωπη με οστεοπόρωση εγκυμοσύνης και κινείται με αμαξίδιο.

Το γνωστό μοντέλο με καταγωγή από την Τουρκία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (15.09.2025) στην εκπομπή «Happy Day» και εξομολογήθηκε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή τον αγώνα που έκανε για να γίνει μητέρα. Μάλιστα, η Νεσχάν Μουλαζίμ αποκάλυψε ότι έμεινε έγκυος δύο φορές, την πρώτη κυοφορούσε δίδυμα αλλά τα έχασε…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αλήθεια είναι ότι πάλεψα για την εγκυμοσύνη 4 χρόνια. Έκανα εξωσωματική. Μετά τα 40 δεν είναι εύκολο να μείνεις με φυσικό τρόπο. Αυτή είναι η δεύτερη εγκυμοσύνη. Στην πρώτη εγκυμοσύνη είχαμε δίδυμα και τα έχασα. Είχα χάσει εκεί την πίστη μου. Με πολλή ενθάρρυνση προσπάθησα ξανά. Αυτή τη φορά ένιωθα μέσα μου ότι ήρθε η ώρα», δήλωσε η Νεσχάν Μουλαζίμ.

«Βάλαμε ένα έμβρυο και καλό και λέω αν είναι να έρθει θα έρθει. Με το που βγήκα από την εμβρυομεταφορά αισθάνθηκα ότι θα γίνει, το είπα και στον σύζυγό μου, ότι είμαι έγκυος. Όσες δυσκολίες και να είχα ποτέ δεν έχασα τη θετική μου πλευρά», πρόσθεσε.

Παράλληλα το γνωστό μοντέλο μίλησε για την οστεοπόρωση εγκυμοσύνης που περνάει, αναφέροντας: «Είναι σπάνιο. Μέχρι 5 μηνών δεν είχα τίποτα, ούτε που την κατάλαβα. Ξαφνικά άρχισαν να πονάνε τα πόδια μου. Στην αρχή λέγαμε είναι φυσιολογικό, μετά όσο περνούσε ο καιρός όμως αυτό προχωρούσε και οι πόνοι ήταν ανυπόφοροι. Έχω περάσει από ορθοπεδικούς και άλλες ειδικότητες. Έχω κάνει άπειρες εξετάσεις για να δούμε τι είναι. Μέχρι να καταλήξουμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχει πάρα πολύ πόνο, δυστυχώς. Είναι παροδική οστεοπόρωση κύησης. Δυόμιση μήνες δεν πέρασα καλά, φορούσα νάρθηκα στα πόδια, είμαι με το αμαξίδιο. Τώρα που έχουμε κάνει μια θεραπεία, βελτιώνομαι αλλά και πάλι χωρίς το αμαξίδιο μου όμως δεν μπορώ να περπατήσω. Στο σπίτι περπατάω με πι. Φοβόμαστε μη σπάσουν κάποια άκρα μου. Εγώ τώρα που λίγο έχω ξεκινήσει να περπατάω, το έχω πάρει πάνω μου, ενώ ο γιατρός μου φοβάται», είπε στη συνέχεια.

Παράλληλα, η Νεσχάν Μουλαζίμ δήλωσε ότι το πρόβλημα υγείας θα υποχωρήσει μετά τη γέννηση του μωρού της.

Στη συνέχεια η κουβέντα πήγε ξανά στην αποβολή της Νεσχάν Μουλαζίμ και το γνωστό μοντέλο εξομολογήθηκε την αγωνία που είχε για να γίνει μητέρα.

«Όταν έχασα τα μωράκια έλεγα “μάλλον δεν είναι τυχερό μου”, “μάλλον δεν είναι να γίνω μαμά”. Το πήρα πολύ κατάκαρδα. Πολύ δύσκολα το ξεπέρασα. Αυτή είναι η τέταρτή μου προσπάθεια. Έκαναν άλλες δυο προσπάθειες μετά τα δίδυμα, που δεν κατέληξαν σε εγκυμοσύνη.

Ένιωσα απογοήτευση. Είναι ψυχοφθόρο γενικά. Ενέσεις, χάπια… θεωρείς ότι τα κάνεις ολόσωστα και η κατάληξη είναι… “όχι”. Και τώρα δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι είμαι έγκυος και ότι όλα θα πάνε καλά», είπε ακόμα.