Νίκι Γκλέιζερ – Βικτόρια Μπέκαμ: Η άβολη αντίδραση της σχεδιάστριας μόδας μετά το «roast» της κωμικού

Μια άβολη στιγμή είχαν η κωμικός Νίκι Γκλέιζερ και η Βικτόρια Μπέκαμ κατά τη διάρκεια του φετινού Time 100 Gala, μετά από ένα αστειάκι που έκανε η πρώτη για την σχεδιάστρια.

Η κωμικός Νίκι Γκλέιζερ ήταν η οικοδέσποινα του φετινού Time 100 Gala που έγινε στο Jazz at Lincoln Center της Νέας Υόρκης, μια εκδήλωση αφιερωμένη στα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως και καλεσμένη εκεί ήταν και η Βικτόρια Μπέκαμ με τον σύζυγό της Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Η γνωστή κωμικός, πραγματοποίησε ένα «roast», οπως συνηθίζει, απευθυνόμενη σε πολλούς από τους παρευρισκόμενους σταρ, όπως και στη Βικτόρια Μπέκαμ.

Η Γκλέιζερ ξεκίνησε πλέκοντας το εγκώμιο της Μπέκαμ, αναγνωρίζοντας την εντυπωσιακή της πορεία από παγκόσμια ποπ σταρ σε σοβαρή σχεδιάστρια μόδας, ενώ σημείωσε πως είναι πλούσια, επιτυχημένη και πανέμορφη. Ωστόσο, η συνέχεια αφορούσε τη γνωστή συνήθεια της Βικτόρια να διατηρεί μια σοβαρή έκφραση στις δημόσιες εμφανίσεις της αποφεύγοντας κάθε είδους χαμόγελο.

«Είναι παντρεμένη με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Είναι πλούσια, επιτυχημένη, εντυπωσιακή. Τι χρειάζεται για να τη κάνουμε να χαμογελάσει; Δηλαδή, πραγματικά, σε παρακαλώ, χαμογέλα», είπε η Γκλέιζερ, προκαλώντας τα γέλια του κοινού.

Μετά το σχόλιο η κάμερα στράφηκε αμέσως στο τραπέζι όπου καθόταν η Βικτόρια και ο Ντέβιντ Μπέκαμ για να καταγράψει την αντίδρασή τους. Η Βικτόρια Μπέκαμ φάνηκε να χαμογελά δειλά, διατηρώντας την πάντα «σφιγμένη» έκφραση στο πρόσωπό της.

Από την άλλη πλευρά, ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, δεν φάνηκε να ενοχλείται καθόλου, καθώς γελούσε παρακολουθώντας τη γυναίκα του.

Παρά το πείραγμα της Γκλέιζερ, η σχεδιάστρια φαίνεται πως πέρασε υπέροχα, αφού μετά το τέλος της βραδιάς δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, ευχαριστώντας το περιοδικό για την πρόσκληση και κάνοντας λόγο για μια «υπέροχη βραδιά».