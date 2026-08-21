Lifestyle

Νίκη Παυλίδου: «Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι με ξέρουν στο 100% λόγω των social media»

«Πρέπει να βάζεις όρια στο τι δείχνεις γιατί κάπου κάπου είναι και η ζωή σου», εξηγεί η Νίκη Παυλίδου
Νικη Παυλιδου
Η Νίκη Παυλίδου
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Για την σχέση που έχει με τα social media αλλά και για τα σχόλια που δέχθηκε όταν πέτυχε σημαντική αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση μίλησε, μεταξύ άλλων, η Νίκη Παυλίδου όταν και συνάντησε την Αθηνά Κλήμη και τον Ανδρέα Ζωίτσα στο πρόγραμμα του Mad Tv την Πέμπτη.

«Πρέπει να βάζεις όρια στο τι δείχνεις προς τα έξω, μέσα από τα social media, γιατί κάπου κάπου είναι και η ζωή σου. Δεν γίνεται να δείχνεις το 100%. Όχι επειδή δεν είσαι αληθινός, γιατί κάποιοι μπερδεύονται, αλλά γιατί κάποια πράγματα είναι προσωπικά και πρέπει να τα κρατάς» τόνισε αρχικά η Νίκη Παυλίδου, πρώην παίκτρια του Power of Love.

«Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι με ξέρουν στο 100%, γιατί δεν θα δείξω εύκολα, ας πούμε, την στενοχώρια μου ή τον θυμό μου. Είμαστε σε μια πλατφόρμα που ο κόσμος μπαίνει για να ξεχαστεί, οπότε δεν θέλω εγώ να του μαυρίσω τη μέρα με το δικό μου πρόβλημα».

«Τα κιλά, που ‘χω χάσει, δεν τα έχασα με καλό τρόπο. Ήταν από άγχος, από κούραση και επειδή δεν ήμουν καλά. Ο κόσμος αυτό, όμως, το βλέπει σαν glow up και μου λένε “πως τα κατάφερες;” στα μηνύματα.

Οπότε εκεί πέρα καταλαβαίνω ότι αλλιώς ζεις κάποια πράγματα και αλλιώς φαίνονται», συμπλήρωσε, επίσης, η Νίκη Παυλίδου στο πρόγραμμα του Mad Tv.

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