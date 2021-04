Η Νικόλ Κίντμαν εθεάθη για πρώτη φορά ως Λουσίλ Μπολ στα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Being the Ricardos» του Άαρον Σόρκιν με θέμα τη θρύλο της κωμωδίας και τον σύζυγό της, Ντέσι Αρνάζ. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ συμπρωταγωνιστεί με την Κίντμαν στον ρόλο του διάσημου συζύγου και συνεργάτη της Μπολ.

Η Νικόλ Κίντμαν φωτογραφήθηκε εν μέσω της μεταμόρφωσής της για τον ρόλο, με μαλλιά σε χρώμα ανοιχτό κόκκινο, κυματιστά στο μήκος των ώμων, λεπτά φρύδια, χοντρές βλεφαρίδες και φορώντας κοστούμι.

Nicole Kidman on set as Lucille Ball in Aaron Sorkin’s ‘Being the Ricardos’ pic.twitter.com/7zD1k6REor