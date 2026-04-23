Νίκολα Πελτζ: Οικιακή βοηθός μήνυσε τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της για επιθέσεις από το πίτμπουλ του

Η οικιακή βοηθός, Μιλέντις Μορεχόν, διεκδικεί αποζημίωση ύψους 75.000 δολαρίων
Η Νίκολα Πελτζ με τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της Νέλσον Πέλτζ και τον άντρα της Μπρούκλιν Μπέκαμ / Πηγή φωτογραφίας Instagram

Οικιακή βοηθός μήνυσε τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της Νίκολα Πελτζ, Νέλσον, καθώς ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις από το πίτμπουλ της οικογένειας στην πολυτελή κατοικία τους στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Η οικιακή βοηθός, Μιλέντις Μορεχόν, διεκδικεί αποζημίωση ύψους 75.000 δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι το πίτμπουλ της Νίκολα Πελτζ με το όνομα Χουντίνι ήταν επιθετικό και ανεπαρκώς εκπαιδευμένο, με αποτέλεσμα να την τρομοκρατεί συστηματικά κατά τη διάρκεια της εργασίας της το 2023.

Σύμφωνα με τη μήνυση, σε ένα περιστατικά που περιέγραψε η ίδια, ο σκύλος φέρεται να της έσκισε τα ρούχα, ενώ σε άλλο η ίδια έπεσε στο έδαφος προσπαθώντας να ξεφύγει, όταν, όπως ισχυρίζεται, της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά. Επίσης ανέφερε ότι αναγκάστηκε να κρυφτεί σε ντουλάπι για να προστατευτεί.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Νέλσον Πελτζ υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε δάγκωμα ή σωματική επαφή με τον σκύλο, ενώ επικαλούνται και την ύπαρξη προειδοποιητικής πινακίδας «Προσοχή σκύλος», ζητώντας την απόρριψη της αγωγής: «Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ενάγουσα δεν υπέστη δάγκωμα από τον σκύλο του κυρίου Πελτζ ούτε υπήρξε οποιαδήποτε σωματική επαφή με τον σκύλο κατά τη διάρκεια του επίδικου περιστατικού», ανέφεραν οι δικηγόροι του.

Ο σκύλος φέρεται να είχε υιοθετηθεί από την κόρη του επιχειρηματία, Νίκολα Πελτζ, μέσω του καταφυγίου ζώων που διατηρεί.

Η πλευρά της ενάγουσας υποστηρίζει ότι ο σκύλος είχε «επικίνδυνη συμπεριφορά» που ήταν γνωστή ή όφειλε να είναι γνωστή στους ιδιοκτήτες, ενώ κάνει λόγο για τραυματισμούς στη μέση, τον αυχένα και τα γόνατα, καθώς και για ψυχική οδύνη και απώλεια εισοδήματος.

Οι δικηγόροι της έχουν ζητήσει να καταθέσει και η Νίκολα Πελτζ, αίτημα που απορρίπτει η πλευρά της συζύγου του Μπρούκλιν Μπέκαμ, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει γνώση των γεγονότων.

