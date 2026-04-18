Νικολάκης Ζεγκίνογλου: Η γιαγιά μου ήταν πολύ θρήσκα, μια φορά με πήρε στην εκκλησία και είπαν «πάρτε τον πίσω»

Με αφορμή την τηλεοπτική σειρά «Το παιδί» στην ΕΡΤ, ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Gala και τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαϊωάννου όπου και αναφέρθηκε στη σχέση που διατηρεί με τις ενοχές αλλά και με την θρησκεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του:

Είστε ενοχικός;

Όχι πλέον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δουλέψατε μόνος σας;

Και μόνος και με τη βοήθεια ειδικών.

Οι ενοχές από που προκύπτουν;

Νομίζω από την παιδική ηλικία. “Δώσε φιλάκι στον παππού για να μη στενοχωρηθεί”, “κάνε αυτό για να μη στενοχωρήσεις τον μπαμπά”… Έτσι ξεκινάς να βάζεις τον εαυτό σου πίσω για να ευχαριστείς τους άλλους.

Το έχετε ζήσει;

Ναι, νομίζω όλοι έχουμε ζήσει τέτοιου είδους καταστάσεις.

Ενοχές λόγω θρησκείας;

Είμαι πολύ τυχερός επειδή μεγάλωσα σε οικογένεια όπου η θρησκεία ήταν περισσότερο “εθιμοτυπική”, όχι κάτι που όριζε τη ζωή μας. Η γιαγιά μου ήταν πολύ θρήσκα, αλλά μέχρι εκεί.

Μια φορά με πήρε μαζί της στην εκκλησία και είπαν “πάρτε τον πίσω”. Είδα τη γιαγιά να κάνει μετάνοιες και τις έκανα κι εγώ σαν αερόμπικ! Για μένα, ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να μαζεύει τους ανθρώπους σε κοινά έθιμα και παραδόσεις. Έτσι τη βλέπω εγώ.