Νίκος Κοκλώνης: Η Σίσσυ Χρηστίδου υπήρξε «σπαθί», είχα και άλλους που φύγανε, το είδατε

Ο Νίκος Κοκλώνης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 και μίλησε για τους συνεργάτες που έμειναν στο πλευρό του, αλλά και για εκείνους που αποφάσισαν να ακολουθήσουν μια άλλη διαδρομή, μακριά του. Μέσα από την τοποθέτησή του, ορισμένοι είδαν να «φωτογραφίζει» την Κατερίνα Καινούργιου, με την οποία πλέον δεν έχει επικοινωνία.

Ο Νίκος Κοκλώνης δεν ανέφερε σε κανένα σημείο το όνομα της Κατερίνας Καινούργιου. Αντίθετα μίλησε για την Σίσσυ Χρηστίδου, που έμεινε δίπλα του παρά τις οικονομικές δυσκολίεςπου αντιμετώπισε, στο πρόσφατο παρελθόν. Χαρακτήρισε «σπαθί» απέναντί του, τη στάση της παρουσιάστριας του Mega.

Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν έχει δει τα πράγματα διαφορετικά και αν έχει μετανιώσει για ανθρώπους που βοήθησε, είπε: «Σίγουρα. Απ’ την Barking πέρασε η Άρτα και τα Γιάννενα. Ήμουν σε ένα ροζ συννεφάκι καλέ εγώ, έλεγα “α, ο Νίκος και έχω τους φίλους μου”, και οι φίλοι μου δεν ήταν φίλοι μου, ήταν το πορτοφόλι του Κοκλώνη.

Άσε που λέγανε “ο χαζός ο Κοκλώνης, ας μας δώσει τώρα πάνω, πάμε εκεί να βγάλουμε”. Εντάξει, είχα σημαντικούς ανθρώπους δίπλα μου, που μου στάθηκαν. Η Σίσσυ Χρηστίδου σπαθί. Είχα και άλλους, που φύγανε. Το είδατε».

«Δεν υπάρχει σχέση με τον Νίκο Κοκλώνη, αν με ρωτάς. Τον αγαπάω πάρα πολύ, ο Νίκος είναι σαν ένα μικρό παιδάκι, έχει μια πολύ όμορφη και παιδική ψυχή» είχε δηλώσει στο παρελθόν η Κατερίνα Καινούργιου σε συνέντευξή της στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο