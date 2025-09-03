Νίκος Μουτσινάς: Νέες εικόνες από το ταξίδι στην Ουγκάντα με τον Κωνσταντίνο Δέδε

Ο Νίκος Μουτσινάς λατρεύει τα ταξίδια και όποτε βρίσκει χρόνο, φροντίζει να επισκέπτεται μέρη που βρίσκονται πολύ μακριά από τη χώρα μας. Το φετινό καλοκαίρι επέλεξε την Αφρική. Μετά τη Ναμίμπια και την Τανζανία, βρέθηκε στην Ουγκάντα, ζώντας μοναδικές εμπειρίες και συλλέγοντας εικόνες από τοπία και δραστηριότητες. Μαζί του βρίσκεται ο στενός του φίλος, Κωνσταντίνος Δέδες.

Ο Νίκος Μουτσινάς δείχνει εντυπωσιασμένος από τις εικόνες στην Ουγκάντα, μέσα στη φύση. Ο ηθοποιός και παρουσιαστής έκανε νέα ανάρτηση με φωτογραφίες αλλά και βίντεο.

Ένα από τα βράδια πάντως οι δύο φίλοι είχαν απρόοπτα καθώς έγινε μια περίεργη συνεννόηση και έμειναν να περιμένουν στο σκοτάδι, με μια φωτιά μόνο, αναμμένη από τοπικούς χορευτές.

«Μας είπαν αν θέλουμε να μας ετοιμάσουν έξω να φάμε και νομίζαμε ότι και οι άλλοι ένοικοι θα το κάνουν. Και ότι θα έρθουν χορευτές και θα τελειώσει 9.30. Είπαμε οκ, θα έρθουμε 9.30 να πάνε να ξεκουραστούν» εξήγησε ο Νίκος Μουτσινάς.

Οι χορευτές όμως τους περίμεναν να έρθουν και έτσι είχαν την ευκαιρία να δουν και να ακούσουν τοπικούς χορούς, με τον Νίκο Μουτσινά να ταυτίζεται με τις κραυγές τους στο άκουσμα ότι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα.

