Νίκος Μπάρκουλης για τα 9 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του: «Κάθε χρόνο δυσκολεύει»

«Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ και πάντα θα φροντίζω να σε θυμίζω όπου και να είμαι» γράφει μεταξύ άλλων ο Νίκος Μπάρκουλης
Νίκος Μπάρκουλης
Νίκος Μπάρκουλης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Ανδρέας Μπάρκουλης έφυγε από τη ζωή πριν από 9 χρόνια και ο γιος του, Νίκος Μπάρκουλης, ανέβασε ένα κείμενο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Γράφει τις σκέψεις του για τον πατέρα του και τονίζει ότι παρά το πέρασμα των χρόνων, η απουσία από τη ζωή του είναι αισθητή.

Ο Νίκος Μπάρκουλης γράφει πως ο Ανδρέας Μπάρκουλης υπήρξε ο καλύτερος πατέρας του κόσμου. Εκείνος που τον συμβούλευε και βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του.

«9 χρόνια σήμερα, κάθε χρόνο λένε ότι είναι πιο εύκολο, αλλά κάθε χρόνο δυσκολεύει. Θα αντάλλαζα τα πάντα για να σε ξανά έχω κοντά μου έστω και για μία ώρα. Έχω τόσα να σου πω, τόσα να σε ρωτήσω, τόσα να μάθω. Υποθέτω δεν είναι ρεαλιστικό σενάριο, οπότε θα αρκεστώ στο να μου λείπεις» γράφει ο Νίκος Μπάρκουλης.

«Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ και πάντα θα φροντίζω να σε θυμίζω όπου και να είμαι. Εξάλλου είμαι ίδιος. Και μέσα και έξω. Σ’ αγαπάω. Ευχαριστώ που ήσουν και θα είσαι ο καλύτερος πατέρας του κόσμου. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά… ο γιος σου» έγραψε χαρακτηριστικά μέσω story ο Νίκος Μπάρκουλης για τον πατέρα του.

Η ανάρτηση του Νίκου Μπάρκουλη
Η ανάρτηση του Νίκου Μπάρκουλη

«Θα ήταν πολύ όμορφο και σημαντικό για μένα να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα μου» είχε πει ο Νίκος Μπάρκουλης σε παλαιότερη συνέντευξή του.

