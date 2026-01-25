Συμβαίνει τώρα:
Νίκος Παπαδάκης: Ο Valentino με είχε φιλοξενήσει στον πύργο του στο Παρίσι

«Με είχε στην καρδιά του κάπως ιδιαίτερα, είχαμε μια συχνή επικοινωνία», δήλωσε
Nίκος Παπαδάκης
O Nίκος Παπαδάκης / NDP PHOTO

Ο Νίκος Παπαδάκης μίλησε για τη γνωριμία και την προσωπική του σχέση με τον θρύλο της μόδας που «έφυγε» πριν από λίγες ημέρες από τη ζωή, τον Valentino.

Ο γνωστός παρουσιαστής εμφανίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής )25.01.2026) στον «αέρα» της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού στο πρόγραμμα του Alpha. Όπως αποκάλυψε ο Νίκος Παπαδάκης ο Valentino ήταν ένας υπέροχος κι ευγενής άνθρωπος. 

«Ο Valentino ήταν ένας εξαιρετικός κύριος, με το Κ κεφαλαίο, υπέροχος άνθρωπος. Ευγενής, υπέροχος. Μόνο καλά έχω να θυμάμαι. Θεωρώ μεγάλη μου τιμή ότι η γνωριμία μας ήταν κάπως μέσα στη ζωή του, όχι επαγγελματικά. Δεν δουλέψαμε μαζί ποτέ», εκμυστηρεύτηκε αρχικά το γνωστό μοντέλο.

«Δεν ξέρω γιατί, αργότερα έμαθα κάποια πράγματα, με είχε στην καρδιά του κάπως ιδιαίτερα. Είχαμε μια συχνή επικοινωνία, ήθελε να μάθει τι κάνω και με έπαιρνε κατά καιρούς τηλέφωνο. Με είχε φιλοξενήσει και στον πύργο του, αυτόν τον εκπληκτικό, στο Παρίσι και στη Ρώμη», πρόσθεσε το πρώην top model και παρουσιαστής.

«Μετά, όμως, είχαμε λίγο χαθεί αλλά συνεχώς έπαιρνε ένα τηλέφωνο για να δει τι κάνω», συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Νίκος Παπαδάκης στον Alpha.

Lifestyle
