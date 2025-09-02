Νίκος Πορτοκάλογλου και Γιάννης Κότσιρας: Αναβάλλεται εκτάκτως η συναυλία τους στον Βόλο

Μία δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή το μεσημέρι της Τρίτης (02.09.2025) ο Νίκος Πορτοκάλογλου μέσω των social media. Ο γνωστός ερμηνευτής ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι η συναυλία που επρόκειτο να δώσει απόψε με τον Γιάννη Κότσιρα στο Βόλο αναβάλλεται εκτάκτως.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου δεν εξήγησε τους ακριβείς λόγους που οδήγησαν σε μία τέτοια απόφαση μόλις λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή της μουσικής εκδήλωσης, ωστόσο τόνισε ότι λόγω ανωτέρας βίας είναι αδύνατη η μετάβαση του ίδιου και του Γιάννη Κότσιρα εκεί.

Παράλληλα μέσω της ανακοίνωσης τόνισε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί εκ νέου συναυλία στον Βόλο σε νέα ημερομηνία, ενώ ζήτησε την κατανόηση του κοινού.

«Η σημερινή συναυλία μας στον Βόλο αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη την μετάβασή μας.

Η πραγματοποίηση της συναυλίας σε νέα ημερομηνία εξετάζεται ήδη και θα ακολουθήσει άμεσα νεότερη ανακοίνωση με όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Ζητούμε την κατανόησή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπομονή», έγραψε στην ανακοίνωσή του ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής ο Γιάννης Κότσιρας δεν έχει κάποια σχετική ανάρτηση στα social media, ενώ μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου έχουν και άλλες προγραμματισμένες συναυλίες σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.