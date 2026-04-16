Νίνο: «Ένιωθα πολύ όμορφα ακούγοντας τη Ζόζεφιν να μιλάει για την επανασύνδεσή μας»

Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» συνάντησε τον Νίνο και εκείνος μίλησε για τη Ζόζεφιν, το τραγούδι τους, και αν θα πήγαινε στη Eurovision.

Ο Νίνο μιλώντας για την επανασύνδεσή του με τη Ζόζεφιν στάθηκε στα σχόλια που έκανε για τον δεσμό τους, λέγοντας μεταξύ άλλων, πως ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής της και πως εκείνη τον πλησίασε προκειμένου να δώσουν δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.

Ο τραγουδιστής σχολίασε ότι ένιωσε όμορφα όταν η σύντροφός του μίλησε δημόσια για τη δεύτερη ευκαιρία που έδωσαν στη σχέση τους.

Τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι βιώνει μία πολύ ωραία περίοδο, συμπλήρωσε πως «ευχαριστώ τον Θεό, νιώθω ευλογημένος και ευγνώμων για οτιδήποτε έχω, αισθάνομαι και ζω. Ένιωσα πολύ όμορφα με αυτά που άκουσα από τη Ζόζεφιν.

Είναι αλήθεια ότι εκείνη έκανε το πρώτο βήμα για να είμαστε ξανά μαζί. Υπήρξε ένας άλλος ρυθμός, μία άλλη συχνότητα και ήταν πολύ φυσικό». Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, απάντησε: «Δεν έχω τον γάμο στο μυαλό μου. Το 80% των ζευγαριών χωρίζει».

«Το τραγούδι με τη Ζόζεφιν αγαπήθηκε πολύ γρήγορα από τον κόσμο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση», είπε αρχικά ο Νίνο.

Και συνέχισε: «Στα γυρίσματα έκανε πάρα πολύ κρύο, ήμουν ξαπλωμένος σε ένα παγωμένο κρεβάτι, κάνοντας τον πεθαμένο».

«Είναι όλα πολύ ωραία στη ζωή μου. Ευχαριστώ τον θεό, νιώθω ευλογημένος και ευγνώμων για οτιδήποτε έχω. Ένιωσα πολύ όμορφα από αυτά που άκουσα από τη Ζόζεφιν. Είναι αλήθεια ότι εκείνη έκανε το πρώτο βήμα», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής.

Τέλος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου και απάντησε: «Δεν έχω τον γάμο στο μυαλό μου. Το 80% των ζευγαριών χωρίζει».