Ντέιβιντ Κόρενσγουετ: Οι πρώτες φωτογραφίες του νέου Σούπερμαν από την ταινία της DC

Η εταιρεία DC έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της νέας της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Κόρενσγουετ που υποδύεται τον Σούπερμαν.

Η νέα εκδοχή του Σούπερμαν, την οποία υπογράφει ο Τζέιμς Γκαν που συγχρόνως διατελεί Co-CEO της DC Studios, πρόκειται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους σε λίγο καιρό. Μία πρώτη «γεύση» της νέας ταινίας έδωσε η εταιρεία στους θαυμαστές του Σούπερμαν, κυκλοφορώντας φωτογραφίες backstage από τα γυρίσματα, στις οποίες φαίνεται ο ηθοποιός Ντέιβιντ Κόρενσγουετ να φορά την χαρακτηριστική μπλε στολή με την κόκκινη μπέρτα.

Στο ρόλο της δημοσιογράφου Λόις Λέιν θα είναι η Ρέιτσελ Μπρόσναχαν, ενώ ο Νίκολας Χουλτ έχει αναλάβει να ενσαρκώσει τον κακό, Λεξ Λούθορ. Παίζουν επίσης οι Σκάιλντερ Γκισόντο, Άντονι Κάριγκαν, Νέιθαν Φίλιον και Ιζαμπέλα Μέρσεντ, μεταξύ άλλων.

Το Σούπερμαν είναι η πρώτη ταινία για τον Man of Steel εδώ και μία δεκαετία σχεδόν και θα αποτελεί μέρος στο «Chapter One: Gods and Monsters» του DCEU. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 11 Ιουλίου του 2025.

David Corenswet is ‘SUPERMAN’ pic.twitter.com/ytgVxhB4hs — DC Film News (@DCFilmNews) June 25, 2024

Superman goes to Metropolis City Hall



[📸 Michael Collier] pic.twitter.com/AIyrkWmAnE — DC Film News (@DCFilmNews) June 26, 2024

New images of David Corenswet’s Clark Kent in ‘SUPERMAN’



[📸 @ErikDrost] pic.twitter.com/ARoIhgkm54 — DC Film News (@DCFilmNews) June 26, 2024

Rachel Brosnahan’s Lois Lane on the set of ‘SUPERMAN’



[📸 @ErikDrost] pic.twitter.com/QUXmSUgVbr — DC Film News (@DCFilmNews) June 26, 2024

View this post on Instagram A post shared by James Gunn (@jamesgunn)

The DCU’s Clark Kent pic.twitter.com/Z662Nm7bf1 — DC Film News (@DCFilmNews) June 25, 2024

View this post on Instagram A post shared by James Gunn (@jamesgunn)

Ο Κόρενσγουετ έγινε γνωστός μέσα από την μίνι σειρά «Hollywood» στο Netflix του δημιουργού Ράιαν Μέρφι.

Πρόκειται για την 6η live action εκδοχή του υπερ-ήρωα στη μεγάλη οθόνη. Οι προκάτοχοι του ρόλου ήταν Kirk Alyn που ενσάρκωσε τον Clark Kent το 1948, ακολούθησε ο George Reeves το 1951, ο πασίγνωστος για τον ρόλο, Christopher Reeve τη δεκαετία του 1980, το 2006 ο Brandon Routh, ενώ ο πιο πρόσφατος ήταν ο Henry Cavill, ο οποίος υποδύθηκε τον Superman από το 2013 έως και το 2023 (ως cameo στο Flash).