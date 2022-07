Ένα «κλικ» του 1967 από την σύλληψη του Ντέιβιντ Μπόουι για κατοχή μαριχουάνας, πωλήθηκε σε δημοπρασία στην τιμή των 4.500 ευρώ. Η εμβληματική φωτογραφία, απομεινάρι μιας άλλης εποχής, απεικονίζει τον 28χρονο Ντέιβιντ Μπάουι με κοστούμι και ξανθά μαλλιά.

«Μια πρωτότυπη φωτογραφία του Ντέιβιντ Μπόουι από το 1976», ανέφερε η περιγραφή του οίκου της δημοπρασίας Ewbank’s Auctions στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην οποία εκτιμώμενη τιμή ήταν τα 1.700 ευρώ.

Η φωτογραφία είναι ασπρόμαυρη και απεικονίζει τον Ντέιβιντ Μπάουι να φορά κουστούμι με το πρόσωπό του να είναι ανέκφραστο, καθώς κρατά ψηλά την πινακίδα του αστυνομικού τμήματος.

David Bowie’s mugshot from 1976 arrest with Iggy Pop is going up for auctionhttps://t.co/KcldUB41DS pic.twitter.com/KWGokeM7mc