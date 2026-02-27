Ντενίζ Ρίτσαρντς: Διατροφή 5.000 δολαρίων στον πρώην σύζυγό της που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία

Δεκτό έγινε από το δικαστήριο το αίτημα του εν διαστάσει συζύγου της ηθοποιού Ντενίζ Ρίτσαρντς, Άαρον Φάιπερς, για προσωρινή διατροφή. Η ηθοποιός υποχρεώθηκε να του καταβάλλει 5.000 δολάρια τον μήνα, καθώς και 30.000 δολάρια για δικαστικά έξοδα.

Η δικαστής διευκρίνισε ότι το υψηλό αυτό ποσό αφορά αποκλειστικά στη διαδικασία του διαζυγίου με την ηθοποιό και όχι την ποινική υπεράσπιση του Φάιπερς. Ο 53χρονος αντιμετωπίζει τέσσερις κακουργηματικές κατηγορίες – δύο για πρόκληση σωματικής βλάβης σε σύζυγο και δύο για αποτροπή μάρτυρα με χρήση βίας ή απειλής – τις οποίες έχει αρνηθεί. Το ποσό των 30.000 δολαρίων θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις, με την πρώτη των 10.000 δολαρίων στα τέλη Μαρτίου.

Σε ό,τι αφορά στη μηνιαία καταβολή των 5.000 δολαρίων, η Μπέρσον ανέλυσε ότι 2.000 δολάρια προορίζονται για το ενοίκιο του Φάιπερς, 1.000 για το αυτοκίνητό του, 1.000 για διατροφή και το υπόλοιπο για λοιπά έξοδα.

Ο Φάιπερς, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας υποστήριξε ότι διαθέτει μόλις 200 δολάρια, δήλωσε ότι το ποσό «σίγουρα θα βοηθήσει», προσθέτοντας πως αντιμετωπίζει την κατάσταση «μία ημέρα τη φορά». Από την άλλη, η Ρίτσαρντς ανέφερε ότι δεν μπορούσε να «αντέξει οικονομικά» την επιβάρυνση όταν εκδόθηκε η απόφαση.

Η 55χρονη ηθοποιός υποστήριξε εξήγησε ότι «με το ζόρι μπορούσα να πληρώσω τον δικηγόρο μου» και ότι «ξόδευα τα πάντα» όσα κέρδιζε κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Φάιπερς από το 2018 έως το 2025.

Ο δικηγόρος της υποστήριξε επίσης ότι «τα θύματα κακοποίησης δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται να συντηρούν τον κακοποιητή τους», παραπέμποντας στο γεγονός ότι τον Νοέμβριο του 2025 είχε χορηγηθεί στη Ρίτσαρντς περιοριστική εντολή κατά του Φάιπερς. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Φάιπερς επισήμανε ότι ο εντολέας του δεν έχει καταδικαστεί.

Το πρώην ζευγάρι χώρισε το περασμένο καλοκαίρι, με την ηθοποιό Ρίτσαρντς να προχωράει σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, καταθέτοντας επίσημα αίτηση περιοριστικών μέτρων κατά του πρώην συζύγου της, Άαρον Φάιπερς που απειλούσε – σύμφωνα με την ίδια – να την σκοτώσει.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, ο Φάιπερς την κακοποιούσε συστηματικά από την αρχή της σχέσης τους, το 2018. «Με έπνιγε, μου έσφιγγε δυνατά το κεφάλι με τα δύο του χέρια, με χαστούκιζε και μου κοπανούσε το κεφάλι στην κρεμάστρα της πετσέτας» αποκαλύπτει.