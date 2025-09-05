Ντενίζ Ρίτσαρντς και Τσάρλι Σιν ξανά «μαζί» 19χρόνια μετά το πολύκροτο διαζύγιό τους

Ο Τσάρλι Σιν, μετά από μακρόχρονη απουσία από την ενεργό κινηματογραφική και τηλεοπτική δράση, «ξαναχτυπά» με την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του στο Netflix, με τίτλο «aka Charlie Sheen».

Ο Τσάρλι Σιν, γνωστός για την εκκεντρική προσωπική του ζωή – γεμάτη σκάνδαλα, σεξ, καταχρήσεις και οικογενειακά δράματα- επανήλθε στα φώτα της δημοσιότητας όταν πόζαρε στο πλευρό της πρώην συζύγου του, της Ντενίζ Ρίτσαρντς 19 χρόνια μετά το ταραχώδες διαζύγιό τους.

Ο Σιν και η Ντενίζ παντρεύτηκαν το 2002 και απέκτησαν την πρώτη τους κόρη, τη Σάμι, το 2004 και τη δεύτερη, τη Λόλα, το 2005. Πήραν χωριστούς δρόμους ένα χρόνο μετά τη γέννηση της Λόλα, το 2006 με δημόσιες αντιπαραθέσεις και μπόλικη ένταση.

Στη χθεσινή (04.09.2025) πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ, ανάμεσα στους δεκάδες celebrities που έδωσαν το «παρών», ήταν και η εντυπωσιακή ηθοποιος και μοντέλο Ντενίζ Ρίτσαρντς. Φυσικά, αυτό δεν αποτελεί πραγματική έκπληξη, καθώς οι δύο έχουν καλύτερες σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, αυτή η επανένωση έρχεται σε μια περίοδο που η Richards περνάει ένα άλλο δύσκολο διαζύγιο.

Ο 60χρονος Σιν και η 54χρονη πρώην σύντροφός του, πόζαραν περιχαρείς στο κόκκινο χαλί.

Η πρώην πρωταγωνίστρια του «Real Housewives of Beverly Hills» δήλωσε τον Φεβρουάριο του 2025: «Είδε το τρέιλερ και μου έστειλε ένα υπέροχο, γλυκό και θετικό μήνυμα», είπε και πρόσθεσε: «Πραγματικά με εξέπληξε. Σημαίνει πολλά για μένα».

«Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή για τον Τσάρλι…».

Στο «aka Charlie Sheen», που θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 10 Σεπτεμβρίου, πρωταγωνιστεί ο Σιν – ο οποίος είναι νηφάλιος για πάνω από επτά χρόνια – συζητά για τη ζωή του, τη φήμη του και την πτώση του.