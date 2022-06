H άνοδος και η πτώση του Κέβιν Σπέισι έχει μπει στο μικροσκόπιο μιας νέας σειράς ντοκιμαντέρ από το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4. Μεγάλη θα είναι η έμφασή του ντοκιμαντέρ στις καταγγελίες και τις δικαστικές υποθέσεις του ηθοποιού.

Το ντοκιμαντέρ «Spacey Unmasked» θα ερευνά από εγκληματολογική πλευρά την υπόθεση του Κέβιν Σπέισι αλλά και την καριέρα του, αρχίζοντας από την παιδική ηλικία, την επιτυχία του στο Μπρόντγουεϊ, τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες, μέχρι την πτώση του μετά από καταγγελίες για αποπλάνηση, σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση.

Η σειρά αποτελούμενη από δύο μέρη σε σκηνοθεσία της Κίρα Φίλιπ θα προβληθεί μετά την έκβαση δύο δικαστικών υποθέσεων εναντίον του Κέβιν Σπέισι, δηλαδή τη μήνυση που κατατέθηκε από τον ηθοποιό Άντονι Ραπ στη Νέα Υόρκη που πρόκειται να εκδικαστεί τον Οκτώβριο και τις ποινικές διώξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από καταγγελίες τριών ανδρών.

