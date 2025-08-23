Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης σε εικόνες από το χλιδάτο ξενοδοχείο που μένουν στις διακοπές τους

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρίσκονται σε σχέση τους τελευταίους μήνες και το τελευταίο διάστημα εμφανίζονται όλο και συχνότερα μαζί. Αυτή την περίοδο κάνουν μαζί διακοπές και κατά διαστήματα δημοσιεύουν εικόνες.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου απολαμβάνουν ξέγνοιαστες καλοκαιρινές μέρες στο Δερβένι. Ο καθένας ξεχωριστά, μοιράστηκαν αρκετές στιγμές στα social media δείχνοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους τη μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα από το ξενοδοχείο που μένουν.

Σε καμιά από τις φωτογραφίες που επέλεξαν να δημοσιοποιήσουν δεν ποζάρουν μαζί. Τα χαμόγελα σε ορισμένες από τις εικόνες, μαρτυρούν την ευτυχία τους.

Η 45χρονη ηθοποιός και παρουσιάστρια Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο 36χρονος πρωταγωνιστής της καθημερινής σειράς Grand Hotel του ΑΝΤ1 Γιώργος Γεροντιδάκης δεν επιδιώκουν ούτε να προβάλλουν αλλά ούτε να αποκρύπτουν τη σχέση τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doretta Papadimitriou (@dorettapapadimitriou_official)

Προ ημερών Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης διασκέδασαν στην Άννα Βίσση, με την παρουσία τους να κεντρίζει τα βλέμματα. Οι δυο τους προσπαθούν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, από τότε που ξεκίνησε. Το τελευταίο διάστημα πάντως, δεν διστάζουν να εμφανίζονται ακόμα και σε εκδηλώσεις που γνωρίζουν ότι καλύπτονται δημοσιογραφικά.