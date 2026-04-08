Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου»

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έδωσε μία νέα συνέντευξη και αποκάλυψε ότι μετά το διαζύγιό της από τον Κώστα Πηλαδάκη δίσταζε να συστήσει στους γιους της τους συντρόφους της.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, δηλώνοντας ότι συμβουλεύεται συχνά τόσο την αδελφή της όσο και τη Μαίρη Συνατσάκη. Επίσης, η Ντορέττα Παπαδημητρίου εξήγησε γιατί δεν γνώριζε στα παιδιά της τους συντρόφους της.

«Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα αγκάθι. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Δεν μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα κομμάτια. Ήταν δύσκολο για εμένα. Τώρα πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς μπορούμε απέναντί στα παιδιά, μέχρι εκεί που οφείλουν να γνωρίζουν, και ανάλογα και με την ηλικία στην οποία βρίσκονται. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτό», εξομολογήθηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου που έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του συναδέλφου της, Γιώργου Γεροντιδάκη.

«Εγώ για τα προσωπικά μου συμβουλεύομαι περισσότερο την αδελφή μου και τη Μαίρη Συνατσάκη. Η αδελφή μου είναι και λίγο πιο τσεκουράτη. Η Μαίρη θα στα πει όλα σαν χάδι», δήλωσε ακόμα.

Παράλληλα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου αναφέρθηκε και στους δύο γιους της, τονίζοντας ότι δεν επεμβαίνει στην προσωπική τους ζωή.

«Ελπίζω οι γιοι μου να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς με τις κοπέλες. Δεν μου τα λένε και όλα καθημερινά με κάθε λεπτομέρεια. Ο μεγάλος μου λέει περισσότερα. Ο μικρός πιο δύσκολα. Ούτε στην αδελφή μου θα τα πει. Θα τα πει στον αδελφό του, αλλά αυτός δεν μου τα λέει. Οπότε πάλι δε μαθαίνω τίποτα. Πιστεύω ότι σε μία έκτακτη ανάγκη θα ενημερωθώ. Με τον μπαμπά τους δεν ξέρω τι συζητήσεις μπορεί να κάνουν, το σίγουρο είναι ότι εμένα δε μου έρχονται πληροφορίες από αλλού», δήλωσε χαρακτηριστικά.