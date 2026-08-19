Lifestyle

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Στην Κέα για διακοπές η ηθοποιός – Η εντυπωσιακή υποβρύχια

Η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο μέσα από την πισίνα, με φόντο το γαλαζοπράσινο νερό
Ντορέττα Παπαδημητρίου
Η ηθοποιός Ντορέττα Παπαδημητρίου (Φωτογραφία αρχείου: NDP Photo Agency)
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Στην Κέα συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της η Ντορέττα Παπαδημητρίου, έχοντας αφήσει για λίγο πίσω της τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τους ρυθμούς της Αθήνας. Η ηθοποιός μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στιγμές από τις αποδράσεις της, αυτή τη φορά όμως επέλεξε ένα πιο ιδιαίτερο και εντυπωσιακό στιγμιότυπο.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια υποβρύχια φωτογραφία, στην οποία η ηθοποιός ποζάρει μέσα σε πισίνα φορώντας μπικίνι. Το σώμα της καθρεφτίζεται στα τοιχώματα, ενώ το γαλαζοπράσινο φως δημιουργεί ένα σχεδόν κινηματογραφικό αποτέλεσμα.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το στιγμιότυπο από την Κέα

Η ανάρτηση εντάσσεται στις εικόνες που μοιράζεται η Ντορέττα Παπαδημητρίου από τις καλοκαιρινές της διακοπές, δίνοντας αυτή τη φορά έμφαση σε μια πιο καλλιτεχνική λήψη.

Η ηθοποιός απολαμβάνει την παραμονή της στην Κέα και την καλοκαιρινή ανάπαυλα, πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

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