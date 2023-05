Βουρκωμένος ήταν ο Χάρισον Φορντ (Harrison Ford) στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας Indiana Jones and the Dial of Destiny στο Φεστιβάλ Καννών του 2023, καθώς αποθεώθηκε από το κοινό στο φινάλε της σειράς ταινιών με τον αγαπημένο χαρακτήρα του Ιντιάνα Τζόουνς.

Ο 80χρονος Χάρισον Φορντ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι αυτή θα είναι η τελευταία του ταινία υποδυόμενος τον Ιντιάνα Τζόουνς και γι’ αυτό ο κόσμος τον χειροκρότησε στο φινάλε της ταινίας και στο «αντίο» του στον χαρακτήρα, με τον ίδιο να παλεύει να κρατήσει τα δάκρυά του στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

Άλλωστε, ο Χάρισον Φορντ έχει γράψει ιστορία στο σινεμά με τις ταινίες Ιντιάνα Τζόουνς, οπότε μπορεί να καταλάβει κανείς ότι το 5 λεπτών χειροκρότημα ήταν κάτι περισσότερο από ευγένεια του κοινού, πιθανότατα ένα «ευχαριστώ» στον θρυλικό ηθοποιό του Χόλιγουντ.

Πλάι στον Χάρισον Φορντ ήταν ο CEO της Disney, Μπομπ Άιγκερ (Bob Iger), η επικεφαλής της Lucasfilm, Κάθλιν Κένεντι (Kathleen Kennedy), ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μάνγκολντ (James Mangold) και η συμπρωταγωνίστριά του, Φοίμπι Γουόλερ-Μπριτζ (Phoebe Waller-Bridge).

Harrison Ford poses for photos at the #Cannes premiere of "Indiana Jones and the Dial of Destiny." https://t.co/FdOOgAG5s0 pic.twitter.com/2p9kkPfWSU — Variety (@Variety) May 18, 2023

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Καννών, Τιερί Φρεμώ (Thierry Fremaux) βράβευσε με Χρυσό Φοίνικα τον Χάρισον Φορντ για τη συνεισφορά του στο σινεμά και τους σπουδαίους ρόλους που υποδύθηκε από τον Ιντιάνα Τζόουνς και τον Χαν Σόλο στο Star Wars μέχρι το ρόλο του φυγά στην ταινία The Fugitive.

Harrison Ford with tears in his eyes during the standing ovation for ‘INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY’. pic.twitter.com/mJtRv4wLKk — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 18, 2023

The Cannes Film Festival proclaims Harrison Ford as “one of the greatest stars in cinema” #IndianaJones #Cannes2023 pic.twitter.com/542B9qNIdu — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 18, 2023

Δημοσιογράφος του είπε «είσαι ακόμα πολύ σέξι»

Στη συνέντευξη Τύπου της ταινίας, μια δημοσιογράφος είπε στον Χάρισον Φορντ πως «θεωρώ ότι είσαι ακόμα πολύ σέξι, επειδή μπορείς ακόμα να καβαλήσεις άλογο», με τον 80χρονο ηθοποιό να αντιδρά με τη χαρακτηριστική του γκριμάτσα και να την ευχαριστεί πολύ.

Ο Χάρισον Φορντ γέλασε με το σχόλιο περί «σέξι» εμφάνισης και επιβεβαίωσε ότι μπορεί ακόμα να καβαλήσει άλογο, όπως έκανε άλλωστε και στη νέα ταινία Ιντιάνα Τζόουνς, ωστόσο την επική απάντηση τη… φύλαγε για το τέλος, λέγοντας ότι ακόμα «κρατιέται».

Όλοι γέλασαν και τον χειροκρότησαν, προσφέροντας ένα μοναδικό στιγμιότυπο στο φετινό Φεστιβάλ Καννών:

«Ναι, μπορώ να ιππεύσω άλογο, όταν με αφήνουν. Εμμμ, με ευλόγησαν με αυτό το σώμα! Ευχαριστώ που το παρατήρησες», είπε ο Χάρισον Φορντ.

Η πλοκή, τα deepfakes και το τρέιλερ του νέου Ιντιάνα Τζόουνς

Ο Ιντιάνα Τζόουνς καλείται να αντιμετωπίσει ξανά τους Ναζί στη μεταπολεμική περίοδο του 1969, όπου η απασχόληση των ανθρώπων με το διάστημα βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Πρωταγωνιστής είναι ο Χάρισον Φορντ και μαζί του στο καστ είναι οι: Μαντς Μίκελσεν (Mads Mikkelsen), Τόμας Κρέτσμαν (Thomas Kretschmann), Μπόιντ Χόλμπρουκ (Boyd Holbrook), Σονέτ Ρενέ Γουίλσον (Shaunette Renée Wilson), Τόμπι Τζόουνς (Toby Jones) και ο Αντόνιο Μπαντέρας (Antonio Banderas).

Ο Τζέιμς Μάνγκολντ (James Mangold) είναι ο σκηνοθέτης της 5ης ταινίας Ιντιάνα Τζόουνς ενώ για τελευταία φορά στη συγκεκριμένη σειρά ταινιών, ο θρυλικός Τζον Γουίλιαμς (John Williams) συνθέτει το soundtrack. Η ταινία κυκλοφορεί στις 29 Ιουνίου στους ελληνικούς κινηματογράφους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι θα δούμε και τον Χάρισον Φορντ σε νεότερη μορφή, καθώς δημιουργήθηκε «σωσίας» χάρη στην εξελιγμένη deepfake τεχνολογία της Lucasfilm, με τον ίδιο να την εκθειάζει σε πρόσφατη συνέντευξή του.

«Έχουν αυτό το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να ελέγξει κάθε ίχνος ταινίας που ανήκει στη Lucasfilm. Επειδή έκανα ένα σωρό ταινίες γι’ αυτούς, έχουν όλο αυτό το υλικό, συμπεριλαμβανομένου και φιλμ που δεν κυκλοφόρησε. Οπότε μπορούν να το εξάγουν από εκεί που έρχεται το φως, από την έκφραση. Είναι φανταστικό», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Χάρισον Φορντ.