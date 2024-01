Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ο ηθοποιός Ian Ziering, γνωστός από τον ρόλο του ως Στιβ στο Beverly Hills 90210. Η επίθεση έγινε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στη Beverly Hills του Λος Άντζελες.

Βίντεο που δημοσίευσε το TMZ δείχνει τη στιγμή που ο Ιαν Ζίρινγκ ανταλλάσσει μπουνιές με ομάδα ανδρών οι οποίοι οδηγούσαν μηχανές στη διάσημη λεωφόρο του Λος Άντζελες. Φαίνεται πως είχε προηγηθεί κάποια διένεξη ανάμεσα στον ηθοποιό του Beverly Hills 90210 και τους μηχανόβιους.

Το βίντεο του TMZ δείχνει τον Ian Ziering αρχικά να χτυπά έναν από τους μηχανόβιους, ενώ στη συνέχεια άλλοι του επιτίθενται με σφοδρότητα και τον χτυπούν ασταμάτητα, ενώ εκείνος προσπαθεί να ξεφύγει αλλά δεν τον αφήνουν!

👀 #UPDATE — Law enforcement sources tell TMZ they’re aware of the incident and speaking with the parties involved. No word yet on if there will be any arrests. pic.twitter.com/h0u18KZbeB