Ο Manu Chao επιστρέφει στην Ελλάδα για δυο μοναδικές συναυλίες, τον Σεπτέμβριο!

Ο χαρισματικός, επιδραστικός καλλιτέχνης, ακτιβιστής Manu Chao μαζί με τον Lucky Salvadori – Guitar/Bass Drum Pedal/Voice και τον Miguel Rumbao Serrano – Percussions/Voice έρχονται στην Ελλάδα για δυο μόνο συναυλίες άλλου τύπου!

Το ειδικό ακουστικό πρόγραμμα που επέλεξε ο Manu Chao για την ευρωπαϊκή και όχι μόνο περιοδεία του 2023, χαρακτηρίζεται από επιλογή μικρών χώρων για μια πιο φιλική επαφή με τους θεατές.

Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου για πρώτη φορά στην πόλη των Ιωαννίνων στο ΕΗΜ ανοιχτό Θέατρο και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στον ανοιχτό χώρο της Μονής Λαζαριστών Θεσσαλονίκης!

Εμπνευσμένος, φύσει δημιουργικός και αφοσιωμένος με πάθος στη μουσική ο Μanu Chao ξεκίνησε σαν μέλος της εναλλακτικής σκηνής του Παρισιού κάπου στα μέσα της δεκαετίας του ’80, μέχρι που ίδρυσε τους Mano Negra, την μεγαλύτερη μπάντα στην ιστορία του Γαλικιανού rock, φέρνοντας την ισπανόφωνη μουσική στην πρώτη γραμμή.

To 1998 με το Clandestino, τάραξε τα νερά της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και έκτοτε κυκλοφορεί σειρά εξαιρετικών δίσκων με όποιο μουσικό project και αν καταπιάστηκε, όπως μαρτυρά η τεράστια επιτυχία που γνώρισαν τα Me Gustas Tu, Welcome to Tihuana, King of Bongo, Je ne t’aime plus, Clandestino, Politik Kills και τόσα άλλα.

Στα Ιωάννινα το Σάββατο 16 και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών θα μοιραστεί τα τραγούδια και την μουσική του, όπως τα μοιράζεται με τους φίλους του, τραγουδώντας και χορεύοντας όλοι μαζί…

“Qué voy a hacer?, je ne sais pas

Qué voy a hacer?, je ne sais plus

Qué voy a hacer?, je suis perdu

Qué horas son, mi corazón?”

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

MANU CHAO – Voice/Guitar

LUCKY SALVADORI – Guitar/Bass Drum Pedal/Voice

MIGUEL RUMBAO SERRANO – Percussions/Voice

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εισιτήρια προπωλούνται 20€ στο Viva.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Για περισσότερες πληροφορίες 2310428088.