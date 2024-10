Ο Sean «Diddy» Combs έλεγχε την εμφάνιση και τα κιλά των γυναικών στα «Freak Offs»

Ο Sean «Diddy» Combs ή αλλιώς Puff Daddy, φέρεται να χρησιμοποίησε μια ζυγαριά για να εξασφαλίσει ότι οι γυναίκες καλεσμένες στα περιβόητα «Freak Off» πάρτι του δεν ζύγιζαν περισσότερο από 63 κιλά, όπως αποκάλυψε πρώην υπάλληλός του.

Δεν έχουν τέλος οι κατηγορίες και οι νέες αποκαλύψεις αναφορικά με τον σάλο γύρω από τον Puff Daddy που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων. Μία πρώην διοργανώτρια πάρτι που συνεργάστηκε με τον Diddy το 2004 και το 2005 έβγαλε στο φως ένα νέο στοιχείο εις βάρος του 54χρονου μεγιστάνα της hip -hop σηνής.

«Θα κάναμε μια ζύγιση, αν χρειαζόταν», είπε στην The Post Tuesday προσθέτοντας: «Τα κορίτσια έπρεπε να είναι νέα και καυτά, οπότε είχα πάντα μια ζυγαριά κοντά σε περίπτωση που χρειαζόταν να βεβαιωθώ. Ο αριθμός ήταν 63 κιλά, αλλά αν ένα κορίτσι ήταν πραγματικά ψηλό, υπήρχε λίγη διακριτικότητα».

Σύμφωνα με τη γυναίκα διοργανώτρια, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, οι γυναίκες έπρεπε να μην έχουν «καμία ατέλεια, χωρίς κυτταρίτιδα» και να μην έχουν «υπερβολικά piercings ή τατουάζ».

Sean ‘Diddy’ Combs used a scale to ensure female ‘Freak Off’ guests didn’t weigh over 140 pounds: party planner https://t.co/KERZqbSXbU pic.twitter.com/2m0X4HMyiZ