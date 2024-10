«Ο Sean Diddy Combs έχει ερωτικές ταινίες με 3 celebrities», λέει η δικηγόρος ενός θύματος

Άνοιξε για τα καλά ο ασκός του Αιόλου με τον Sean «Combs» Diddy γνωστός και ως Puff Daddy, μετά τις αμέτρητες καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς σε ανήλικους και ενήλικες.

Μετά τις καταγγελίες που έβαλαν φωτιά στη showbiz των ΗΠΑ, η δικηγόρος Άριελ Μίτσελ Κιντ που εκπροσωπεί ένα από τα πολλά φερόμενα ως θύματα του Sean «Diddy» Combs, υποστήριξε πως υπάρχουν τρεις ερωτικές ταινίες του με celebrities.

Η δικηγόρος που μίλησε στο NewsNation δεν αποκάλυψε τις ταυτότητες των διάσημων.

«Τα άτομα που επικοινώνησαν μαζί μου υποστήριξαν ότι είχαν τρεις διαφορετικές ταινίες με τρεις διάσημες προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένου του Diddy και μια ακόμα όπου πρωταγωνιστεί ένας σταρ χωρίς τον Diddy», αναφέρει.

Η μία ταινία φαίνεται πως γυρίστηκε και σε ένα από τα περιβόητα πάρτι του Sean «Diddy» Combs, με την δικηγόρο να δηλώνει πως δεν έχει δει ούτε ένα στιγμιότυπο.

Οι ισχυρισμοί της δικηγόρου επιβεβαιώθηκαν από έναν αξιωματικό του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας ο οποίος συμμετείχε στις επιδρομές που έκανε η αστυνομία στο σπίτι του Diddy.

Οι συγκεκριμένες επιδρομές έγιναν όταν ο μουσικός παραγωγός κατηγορήθηκε για προώθηση πορνείας, εμπορία λευκής σαρκός και εκβιασμό.

«Υπάρχουν πολλά διάσημα ονόματα στα πλάνα που έχουμε λάβει, αλλά δεν θα επιβεβαιώσω καμία από τις ταυτότητές τους. Είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό», είχε πει.

