Ο Άκης Πετρετζίκης γιόρτασε τα 42 του με τους συνεργάτες του: Η τούρτα με το άλογο και το challenge με τα κρεμμύδια

«Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές», έγραψε στους followers του
Άκης Πετρετζίκης
Ο Άκης Πετρετζίκης

Μία μεγάλη έκπληξη περίμενε τον Άκη Πετρετζίκη το πρωί της Τετάρτης (04.03.2026) καθώς οι αγαπημένοι του συνεργάτες του ετοίμασαν μία επική έκπληξη με αφορμή τα γενέθλιά του.

Ο γνωστός σεφ έκλεισε τα 42 του χρόνια και έσβησε μία εντυπωσιακή τούρτα, η οποία ήταν αφιερωμένη στην ανάρρωσή του. Ο Άκης Πετρετζίκης πριν από λίγο καιρό είχε ένα ατύχημα, καθώς έπεσε από ένα άλογο και ράγισε το πλευρό του. Έτσι, επάνω της υπήρχε ένα μαύρο άλογο και η φράση «I survived». 

Παράλληλα προκειμένου να του δώσουν το δώρο του οι συνεργάτες του τον υπέβαλαν σε ένα απολαυστικό challenge, ζητώντας του να κόψει 10 κρεμμύδια σε 10 δευτερόλεπτα, όπως ήταν κάποια από τις δοκιμασίες που είχε υποβληθεί και στον πρώτο κύκλο του «MasterChef», στον οποίο είχε πάρει μέρος και είχε βγει νικητής. 

«Σήμερα έγινα 42. Και οι εκπλήξεις στο γραφείο από την ομαδάρα μου… δεν είχαν τελειωμό!

Μια τέλεια τούρτα για να μου θυμίζει πως η υγεία είναι πάνω απ’ όλα, μια σούπερ κάρτα γεμάτη ευχές και ένα challenge που με γύρισε 10 χρόνια πίσω για να μπορέσω να πάρω το δώρο μου: να κόψω 10 κρεμμύδια σε 10 δευτερόλεπτα.

Τι λέτε; Τα κατάφερα; Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές», έγραψε στην ανάρτησή του ο Άκης Πετρετζίκης. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akis Petretzikis (@akis_petretzikis)

Ο Άκης Πετρετζίκης κατάφερε να κόψει μέσα στον χρόνο που έπρεπε τα κρεμμύδια και οι διαδικτυακοί του φίλοι τον γέμισαν με γλυκές ευχές στα σχόλια για τα γενέθλιά του. 

