Ο Άκης Πετρετζίκης με τον Τζέιμι Όλιβερ: Η φωτογραφία, τα χαμόγελα και το μήνυμα «μείνετε συντονισμένοι»

«Πόσες φορές έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις για φαγητό με έναν από τους πιο αγαπημένους chefs στον κόσμο;», έγραψε στο Instagram ο Άκης Πετρετζίκης
Άκης Πετρετζίκης / NDP Photo / Φωτογραφία (αρχείου) Θωμάς Δασκαλάκης

Φωτογραφία από την συνάντησή του με τον Τζέιμι Όλιβερ μοιράστηκε ο Άκης Πετρετζίκης με τους followers του στο Instagram. Ο διάσημος σεφ βρέθηκε πρόσφατα στην Αθήνα και στην παρουσίαση ενός δικού του project.

Στην ανάρτησή του στο Instagram ο Άκης Πετρετζίκης «ανέβασε» φωτογραφία του με τον Τζέιμι Όλιβερ, γράφοντας στη λεζάντα της:

«Και κάπως έτσι… βρέθηκα στο @jamieoliverkitchengr να μιλάω με τον @jamieoliver! Ποιος θα μου το έλεγε ότι μετά από τόσα χρόνια θα τον συναντήσω ξανά στην Αθήνα και μάλιστα σε ένα από τα δικά του projects. Πόσες φορές έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις για φαγητό με έναν από τους πιο αγαπημένους chefs στον κόσμο; Μείνετε συντονισμένοι… έχει συνέχεια!».

 
 
 
 
 
Ο Τζέιμι Όλιβερ πριν από ένα χρόνο με ανάρτησή του στο instagram γνωστοποίησε το νέο του επαγγελματικό βήμα στην Ελλάδα για το εστιατόριό του σε γνωστό εμπορικό κέντρο των βορείων προαστίων.

«Γεια σας! Επιτέλους ήρθε η ώρα να μοιραστώ μαζί σας ότι το Jamie Oliver Kitchen έρχεται στην Ελλάδα! Θα σερβίρουμε μοναδικά πιάτα εμπνευσμένα από τα ταξίδια μου σε όλον τον κόσμο. Ελάτε με φίλους και οικογένεια να τα απολαύσετε – η ομάδα μου είναι ήδη εκεί και σας περιμένει με χαρά!», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Όλιβερ.

