Μετά το δυστύχημα στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Αυτή τη φορά γιατί φώναξε σε μια υπάλληλό του την ώρα που έπαιρνε συνέντευξη από τον Γούντι Άλεν στο Instagram.

Ο Αλεκ Μπάλντουιν έπαιρνε συνέντευξη από τον Γούντι Άλεν, ο οποίος αντιμετώπισε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης θετής κόρης του, Ντίλαν Φάροου, όταν αυτή ήταν μόλις 7 ετών, που πρόσφατα ξαναείδαν το φως της δημοσιότητας μέσα από το ντοκιμαντέρ με την Μία Φάροου «Allen v. Farrow». Κατά τη διάρκεια του live, υπήρξαν αρκετά τεχνικά προβλήματα, με το Wi-Fi προφανώς να σταματά πολλές φορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού η οθόνη πάγωσε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον γνωστό σκηνοθέτη, ο Άλεκ Μπάλντουιν – σύμφωνα με τη New York Post – σηκώθηκε από τον καναπέ και ακουγόταν να φωνάζει σε κάποιον στα ισπανικά, κάτι που αργότερα μεταφράστηκε ότι ζητούσε από τα σκυλιά να σταματήσουν να γαβγίζουν.

«Λεονέτα! Λεονέττα! Μπάστα! Las perritas! Μπάστα! Las perritas, suficiente!», αυτό ακούγεται στο βίντεο. Ο ηθοποιός φώναξε, κάτι που φέρεται να μεταφράζεται σε «Λεονέτα! Λεονέττα! Αρκετά! Τα σκυλια! Αρκετά. Τα σκυλιά, φτάνει!». Αυτή η έκρηξή του εξόργισε αλλά και διασκέδασε τους θεατές στα social media, με τους Ισπανούς να υποστηρίζουν ότι δυσκολεύονταν να καταλάβουν τι έλεγε ο Άλεκ Μπάλντουιν και πολλούς άλλους να υπενθυμίζουν την τραγωδία του περασμένου Οκτωβρίου στα γυρίσματα της ταινίας Rust.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Inexplicably interviewing Woody Allen on Instagram Live, watching as Woody loses Wi-Fi, and then getting up to yell something in Spanish that I a native Spanish speaker can’t understand has surpassed Schweddy Balls as the new funniest thing Alec Baldwin has ever done. God tier. pic.twitter.com/C3a5tzvzmt