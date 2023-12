«Κλείσε το γ@@@νο στόμα σου, δεν έχεις λίγη γ@@@νη ντροπή», φώναξε ένας διαδηλωτής υπέρ της Παλαιστίνης στον Άλεκ Μπάλντουιν. Ο γνωστός ηθοποιός έχασε την ψυχραιμία του και αν δεν τον έπαιρνε η ασφάλειά του από το σημείο, ίσως τα πράγματα να είχαν εκτραχυνθεί!

Ο Άλεκ Μπάλντουιν δεν φημίζεται για την ψυχραιμία του. Και την έχασε ακόμη μια φορά, το βράδυ της Δευτέρας (18.12.2023) στη Νέα Υόρκη, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης.

Ο γνωστός ηθοποιός δεν έχει κρύψει τις θέσεις του υπέρ του Ισραήλ και αυτό ήταν το… κόκκινο πανί για τους διαδηλωτές. Ο Μπάλντουιν πήγαινε σε μάθημα υποκριτικής, το οποίο διδάσκει εθελοντικά, και όταν τον είδαν οι διαδηλωτές, του επιτέθηκαν φραστικά.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο που ακολουθούν, ο ηθοποιός απάντησε στον ίδιο τόνο. Ένας διαδηλωτής τότε φωνάζει: «Κλείσε το γ@@@νο στόμα σου, δεν έχεις λίγη γ@@@νη ντροπή».

Όταν ρώτησαν τον ηθοποιό αν καταδικάζει την στάση του Ισραήλ ο Alec Baldwin απάντησε: «Όχι, υποστηρίζω την ειρήνη στην Γάζα». «Άντε γ@@ου», του απάντησε ο άντρας.

«Κάνεις ηλίθιες ερωτήσεις. Κάνε μου μια έξυπνη ερώτηση, και θα απαντήσω στην ερώτηση σου», φώναξε ο γνωστός ηθοποιός.

Τον Άλεκ Μπάλντουιν απομάκρυναν οι αστυνομικοί που ήταν στο σημείο ενώ η τελευταία λέξη ακούστηκε από τον διαδηλωτή που φώναξε στον ηθοποιό: «Παρεμπιπτόντως, η καριέρα σου πάει κατά διαόλου».

Pro-Palestinian protestor to actor Alec Baldwin “You work in Hollywood. So do you condemn Israel?” The antisemitism is dripping from the question. No wonder Baldwin lost his temper. pic.twitter.com/ERAcnTIBnB

Now, the target is Alec Baldwin.



Apparently, no matter what your politics, you can never please the people who demand that you join a movement that they discovered only two months ago when Hamas terrorists massacred 1400 Israelis. pic.twitter.com/JAslZyRydI