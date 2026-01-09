Ο Αντώνης Ρέμος ακύρωσε τις εμφανίσεις του για λόγους υγείας: «Aντιμετωπίζω μια λοίμωξη»

Ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες ο Αντώνης Ρέμος. Ο γνωστός τραγουδιστής ταλαιπωρείται από ιογενή λοίμωξη και μάλιστα αναγκάζεται να ακυρώσει τις εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδάει φέτος τον χειμώνα.

Ο Αντώνης Ρέμος δημοσίευσε το μεσημέρι της Παρασκευής (09.01.2026) ένα βίντεο στα stories του στο Instagram μέσα από το οποίο ενημέρωνε τους διαδικτυακούς του φίλους για τα δυσάρεστα αυτά νέα. Όπως είπε, δεν θα μπορέσει να τραγουδήσει καθόλου αυτήν την εβδομάδα…

Για την ακρίβεια, την Παρασκευή 9, το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Ιανουαρίου ο Αντώνης Ρέμος δε θα βρίσκεται στο Nox, στο πλευρό του Χρήστου Μάστορα, με τον οποίο μοιράζονται φέτος την ίδια σκηνή.

«Φιλαράκια μου καλησπέρα. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή τη βδομάδα, δηλαδή 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω στο “Nox”, γιατί αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη και με έχει καταβάλει αρκετά», ανακοίνωσε ο Αντώνης Ρέμος.

«Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι. Θα τα πούμε τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ», συνέχισε να λέει στο βίντεο που δημοσίευσε ο γνωστός καλλιτέχνης.

Σημειώνεται ότι ο Αντώνης Ρέμος εμφανίζεται στο νυχτερινό κέντρο Nox στην Ιερά Οδό τη φετινή χειμερινή σεζόν, μαζί με τον Χρήστο Μάστορα και τις Μέλισσες. Το σχήμα έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2025.