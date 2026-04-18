Ο Αντρέας Γεωργίου έγινε 44 ετών: Οι ευχές της Σιμώνης Χριστοδούλου και η πόζα με την κόρη τους

Ο Αντρέας Γεωργίου, παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει καταφέρει θα θεωρείται ένας από τους επιτυχημένους τηλεοπτικούς σκηνοθέτες και ηθοποιούς. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια με τη Σιμώνη Χριστοδούλου.

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα, Σάββατο (18.04.2026) ο σκηνοθέτης της «Γης της ελιάς», ο οποίος έκλεισε τα 44α χρόνια. Έτσι η λατρεμένη του σύζυγος θέλησε να του στείλει τρυφερές ευχές και μέσω διαδικτύου. Η Σιμώνη Χριστοδούλου δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία του, στην οποία κρατά στην αγκαλιά του την κόρη τους.

«Χρόνια πολλά στον μοναδικό, τον άνθρωπο που αγαπώ περισσότερο. Χρόνια πολλά παπάκι μας», έγραψε η Σιμώνη Χριστοδούλου στη φωτογραφία που δημοσίευσε.

«Δεν είναι δύσκολο να συνυπάρξεις με τον Αντρέα, εγώ έτσι τον γνώρισα, με τη δημοσιότητα. Στην αρχή κρυβόμασταν γιατί δεν θέλαμε πουλήσουμε κάτι. Γνωριστήκαμε σε γυρίσματα, εγώ πήγα για δουλειά, ως μακιγιέζ. Δε θέλαμε στην αρχή να παντρευτούμε και να κάνουμε παιδιά, αλλά μετά τον γάμο ήξερα ότι θέλω να κάνω παιδιά», είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή της η Σιμώνη Χριστοδούλου.