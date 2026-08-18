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Ο Αντρέας Γεωργίου στην Τήνο με τη γυναίκα του, Σιμώνη Χριστοδούλου και την ενός έτους κόρη τους

Όμορφες στιγμές για το ζευγάρι στο κυκλαδίτικο νησί μαζί με τη μικρή τους κόρη
Ο Αντρέας Γεωργίου
Ο Αντρέας Γεωργίου με την κόρη του στην Τήνο
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Ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου απολαμβάνουν ξεχωριστές οικογενειακές στιγμές μαζί με την ενός έτους κόρη τους στην Τήνο με το ζευγάρι να μοιράζεται μερικές από αυτές στα social media.

Η κόρη του Αντρέα Γεωργίου και της Σιμώνης Χριστοδούλου κέντρισε τα βλέμματα και στην Τήνο, αλλά και στις αναρτήσεις του ζευγαριού, αφού είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως είναι λογικό.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης επέλεξε το κυκλαδίτικο νησί για να περάσει με την οικογένειά του ένα μέρος των διακοπών τους, με τα γραφικά σοκάκια και τις όμορφες παραλίες να αποτελούν τον τέλειο προορισμό για να απολαύσουν τις στιγμές χαλάρωσης.

Το ζευγάρι συνεχίζει να βρίσκεται στην Τήνο και μας κάνουν να απολαμβάνουμε μαζί τους το νησί μέσα από τα φωτογραφικά άλμπουμ που ανεβάζουν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο instagram.

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