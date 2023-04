Ο γνωστός ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, βλέποντας μια τεράστια λακκούβα σε δρόμο της γειτονιάς του, αποφάσισε να αναλάβει δράση.

Συγκεκριμένα, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ανέβασε ένα βίντεο στο Twitter, όπου φαίνεται να ρίχνει πίσσα με την ομάδα του σε μια λακκούβα σε δρόμο του Λος Άντζελες.

Ο ίδιος έγραψε: «Σήμερα, αφού όλη η γειτονιά έχει αναστατωθεί με την τεράστια λακκούβα που προκαλεί προβλήματα σε αυτοκίνητα και ποδήλατα, πήγα με την ομάδα μου και την έκλεισα. Πάντα λέω “να μην παραπονιόμαστε, ας κάνουμε κάτι”. Ορίστε».

Στο βίντεο μάλιστα φαίνονται οδηγοί να σταματούν και να τον ευχαριστούν, αφού η τρύπα ταλαιπωρούσε τους οδηγούς για περισσότερο από τρεις εβδομάδες.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT