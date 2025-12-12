Ο Διαμαντής Καραναστάσης επιστρέφει στο θέατρο μετά την αποχώρησή του από την Πλεύση Ελευθερίας

Η παράσταση «Ψόφιες μύγες» είναι το επόμενο επαγγελματικό βήμα του συντρόφου της Ζωής Κωνσταντοπούλου και ηθοποιού, Διαμαντή Καραναστάση.

Λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από την Πλεύση Ελευθερίας, ο Διαμαντής Καραναστάσης ανακοίνωσε στα social media πως επιστρέφει στο σανίδι, μέσα από την συγκεκριμένη παράσταση που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Τέχνης στα πλαίσια των D–Athens Διονύσια 2025.

Το έργο θα παρουσιαστεί σήμερα, (12.12.2025) στις 21.00 το βράδυ. Ο γνωστός ηθοποιός όταν ανακοίνωσε πως αποχωρεί από το κόμμα, είχε αναφέρει πως σκοπός του είναι να επιστρέψει και πάλι στον πολιτισμό.

Μαζί με τον Διαμαντή Καραναστάση στην παράσταση πρωταγωνιστούν και οι: Θόδωρος Γράμψας, Μενέλαος Κυπαρίσσης, Σοφία Μαραθάκη, Μαριλένα Ντρίκου, Μαριέττα Πρωτόπαππα, Γιώργος Τζανάκος