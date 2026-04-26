Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε βίντεο την Ρία Ελληνίδου να κοιμάται στο αυτοκίνητο

Χιουμοριστικό βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται η Ρία Ελληνίδου να κοιμάται δίπλα του, μέσα στο αυτοκίνητο, ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στα social media.

Το σχετικό βίντεο ανέβηκε μετά την εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται. Μετά το ολονύχτιο πρόγραμμα, δεν άντεξε και έκλεισε τα μάτια της μέσα στο αυτοκίνητο, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να τραβά βίντεο για να την πειράξει.

«Ούτε ο Colin McRae δεν έχει τέτοιο συνοδηγό», έγραψε.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Ρία Ελληνίδου ανέβασε βίντεο και πάλι από το αυτοκίνητο του Δημήτρη Αλεξάνδρου από την βόλτα που έκαναν στο βουνό.

«Α κατς να σκας;», έγραψε στο βίντεο.