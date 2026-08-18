Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου κάνουν διακοπές στη Ναύπακτο: Η τρυφερή ανάρτηση

Τη Ναύπακτο επέλεξαν για μια μικρή καλοκαιρινή απόδραση ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, σε ένα μικρό διάλειμμα από τις εμφανίσεις της τραγουδίστριας.

Φέτος το καλοκαίρι, το ζευγάρι έχει ταξιδέψει σε διάφορα νησιά της Ελλάδας, συνδυάζοντας τις διακοπές με τις εμφανίσεις της Ρίας Ελληνίδου. Ωστόσο, στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της Δημήτρης Αλεξάνδρου ο οποίος όπως αποκάλυψε σε story στο Instagram απολαμβάνει τον βροχερό καιρό της Ναυπάκτου με την αγαπημένη του.

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Οι δύο τους εκμεταλλεύτηκαν λίγες μέρες με στόχο να χαλαρώσουν και να απολαύσουν λίγο χρόνο, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Το απόγευμα της Τρίτης (18.08.2026), ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου βρέθηκαν στην παραλία Χιλιαδού και πόζαραν χαλαροί και ευδιάθετοι στον φακό.

Στο στιγμιότυπο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κάθεται στα πόδια της Ρίας Ελληνίδου, ενώ εκείνη τον κρατά στην αγκαλιά της, με τους δυο τους να χαμογελούν και να απολαμβάνουν τη στιγμή.

Και η τραγουδίστρια μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα από την σημερινή μέρα μαζί με τον σύντροφό της, λίγο πριν αναχωρήσει για την Έδεσσα όπου είναι η επόμενη συναυλία της.