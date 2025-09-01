Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη Λευκάδα: «Τι αξίζει περισσότερο το τοπίο ή οι άνθρωποι δίπλα σου;»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποφάσισε να περάσει το τέλος του φετινού καλοκαιριού στη Λευκάδα, με τον γιο του Πάρη και την παρέα του. Σε φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιοποίησε έδωσε μια γεύση από τα όσα έζησε στο νησί του Ιονίου, που για ακόμα ένα καλοκαίρι προσέλκυσε τουρίστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα στη Λευκάδα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έγραψε στο instagram: «Τι αξίζει περισσότερο: το τοπίο ή οι άνθρωποι δίπλα σου;»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η πατρότητα σε μαθαίνει να αγαπάς πιο αγνά και πιο βαθιά. Θέλω ως πατέρας να είμαι κοντά στον γιο μου. Να νιώθω ότι μπορεί να μου πει τα πάντα χωρίς να φοβάται ή να ντρέπεται. Να ξέρει πως ό,τι και αν γίνει θα είμαι πάντα δίπλα του και στα καλά και στα δύσκολα» είχε δηλώσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο περιοδικό ΟΚ!

Τον περασμένο Ιούλιο η Ιωάννα Τούνη είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και είχε μιλήσει ανοιχτά για τον χωρισμό τους σε μία χειμαρρώδη συνέντευξη.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε ρίξει τις επόμενες μέρες τις δικές του σπόντες, χωρίς πάντως να αναφέρει ούτε μια φορά το όνομα της πρώην συζύγου του. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που συνέδεσαν και την τελευταία ανάρτησή του με την Ιωάννα Τούνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris alexandrou (@dimitris_alexandrou)

Όπως είπε η Ιωάννα Τούνη στη συνέντευξη δεν μετάνιωσε για τον χωρισμό τους. «Δεν νομίζω ότι ο κόσμος έβλεπε εμένα και τον Δημήτρη ως ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι. Αυτά που ανέβαζα τον πρώτο χρόνο, δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που ανέβαζα τον τελευταίο χρόνο. Όταν χώρισα εισέπραξα πολύ θετικά μηνύματα», εξομολογήθηκε η influencer.